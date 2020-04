El Estado Islámico usó gas mostaza contra los kurdos en Iraq

Ámsterdam. Militantes del grupo yihadista Estado Islámico atacaron a fuerzas kurdas en Iraq con mostaza azufrada el año pasado, el primer uso conocido de armas químicas en Iraq desde la caída de Saddam Hussein, dijo un diplomático, en base a pruebas del organismo de control nuclear de armas químicas.

Una fuente de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAC) confirmó que pruebas de laboratorio habían dado positivo de mostaza azufrada, luego que unos 35 efectivos kurdos se enfermaron en el campo de batalla en agosto pasado. La OPAC no identificará a quién utilizó el agente químico. Pero el diplomático, quien habló bajo condición de anonimato porque los hallazgos aún no fueron difundidos, dijo que el resultado confirmó que las armas químicas habían sido usadas por combatientes del Estado Islámico. Las muestras fueron tomadas después de que los soldados se enfermaron durante el combate contra militantes del Estado Islámico al sudoeste de Erbil, capital de la autónoma región kurda de Irae. El OPAC ya concluyó en octubre que el gas mostaza fue usado el año pasado por última vez en la vecina Siria. El Estado Islámico ha declarado un "califato" en territorio que controla tanto en Iraq como Siria, y no reconoce la frontera entre ambas naciones. Expertos creen que el gas mostaza provino de una reserva química siria no declarada o que los militantes adquirieron el conocimiento básico para desarrollar y realizar un ataque de este tipo con cohetes y morteros. El arsenal químico de Iraq fue destruido casi totalmente en la era de Saddam, aunque soldados estadounidenses encontraron algunas municiones químicas de esa época durante la ocupación estadounidense de 2003-2011. Siria entregó sus propias armas químicas, incluyendo reservas de mostaza azufrada, bajo supervisión internacional después de que cientos de civiles murieron por gas nervioso sarín en un suburbio de Damasco en el 2013, un ataque que los países occidentales culpan al gobierno del presidente Bashar al-Assad, quien lo niega.

Fuente: Reuters