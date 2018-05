El polémico traslado de la Embajada de Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén ha generado muchas críticas de la comunidad internacional y el saldo de 52 palestinos muertos y más de 2.400 heridos, entre los que se encuentran 200 menores, durante las manifestaciones convocadas en la Marcha del Retorno.

De los 193 países de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, 128 condenaron la decisión de Estados Unidos. Jerusalén se ha llenado de banderas israelíes y estadounidenses y de carteles que rezan "Trump make Israel great again" (Trump hace que Israel vuelva a ser grande) o "Trump is a friend of Zion" (Trump, amigo de Sion).

Ante todo lo acontecido, El Comercio conversó con Walid Ibrahim Muaqqat, embajador del Estado de Palestina en Perú, para que nos cuente sobre el conflicto que vive el pueblo palestino con el Estado de Israel.

— ¿Qué viene ahora tras las protestas por el traslado de la Embajada de Estados Unidos a Jerusalén?



Las protestas en la Franja de Gaza son manifestaciones naturales por las circunstancias que vive el pueblo palestino a lo largo de 70 años. El pueblo está cercado como si fuera una cárcel abierta. Donde un millón ochocientos mil palestinos no pueden circular y no tienen derecho de soñar con un estado soberano e independiente. Son manifestaciones pacíficas que se realizan a 200 metros de la valla de seguridad con Israel, pero este país movilizó desde el primer momento a sus mejores francotiradores. Cuándo Israel moviliza francotiradores, ¿qué significa? Significa que hay una situación de guerra contra civiles indefensos. En las últimas semanas llegaron a 49 los asesinados por los francotiradores. Hoy, 14 de mayo, se culminó una masacre horrible. Hasta este momento son 42 palestinos asesinados [hasta el momento de la entrevista] por el ejército israelí por simplemente manifestarse. El saldo es de más de 1.800 heridos solo hoy. Espero que la Corte Criminal Internacional pueda juzgar a los gobernantes israelíes por estas masacres horribles.

— ¿Qué significa para ustedes el 14 de mayo?



Representa el día más negro de la historia del pueblo palestino: la catástrofe. Lo defino como un proceso continuo de negar el derecho del individuo palestino de vivir en su propia tierra, y al pueblo palestino, de negarle el derecho a su identidad nacional política. En la catástrofe de 1948 se desalojó 800 mil personas, que representan dos tercios de la población palestina, por medio de masacres y bombardeos. A los que no salían por la fuerza los cargaron en camiones y fueron tirados en la frontera de Siria, Líbano y Egipto. Actualmente son 6 millones de palestinos afuera, en campos de refugiados, en situaciones infrahumanas, miserables, pero estos palestinos aún mantienen la llave de sus casas en Haifa, Acre y otras ciudades. Además, la catástrofe significó la demolición de 550 aldeas, desaparecidas el mapa. Los israelís demolieron todas las estructuras y retiraron los nombres de la zona para ser reemplazadas por colonias israelíes. Todo para borrar la memoria de este pueblo. La situación actual es de 6 millones de palestinos expulsados, 4 millones de refugiados en la Franja de Gaza y Cisjordania, y un millón quinientos mil que viven bajo el actual estado de Israel, en calidad de ciudadanos de segunda categoría.

Según la confirmación por parte de la comunidad internacional y decenas de historiadores israelíes, como Ilan Pappé y Benny Morris, que sacaron toda la información de los archivos del ejército israelí, el Estado de Israel realizó un plan de limpieza étnica contra los palestinos porque querían exportar al mundo la idea que Palestina era una tierra sin pueblo.



— ¿Qué está dispuesto a ceder el pueblo palestino para que se dé una solución?



Palestina histórica comprende 27 mil kilómetros cuadrados. El porcentaje de palestinos de la legión judía era el 5%, 10% palestinos cristianos y 85% eran musulmanes. Palestina siempre fue un país sin diferencias religiosas, laico y democrático, pero, si vamos a seguir la historia, en el plan de partición de Palestina por las Naciones Unidas, sin consulta al pueblo palestino, dieron a los palestinos dueños de la tierra el 44%, y a los invasores colonos judíos de Europa, el 56%. En 1948, Israel expandió aún más el territorio que le dio las Naciones Unidas al ocupar el 78% de Palestina histórica cuando proclamaron el Estado de Israel y separaron la Franja de Gaza de Cisjordania. En 1967, Israel inicia la Guerra de los Seis Días y ocupa el 22% restante de Palestina histórica. Nosotros, los palestinos, en aras de la paz, hemos sacrificado mucho al hacer una concesión dolorosa y aceptar construir nuestro Estado con el 22% de Palestina histórica en los Acuerdos de Oslo.

Actualmente, Israel no quiere reconocer ningún acuerdo y no reconoce a una Palestina soberana en Medio Oriente. Incluso han destruido proyectos apoyados por la comunidad internacional como el aeropuerto en la Franja de Gaza.

— ¿Estamos más cerca de una guerra de Israel con Hamas?



Israel toma como pretexto a Hamas. Este es un partido político que está armado por las circunstancias que vive y el constante hostigamiento por Israel. Es cierto que el gobierno palestino no está de acuerdo con los pensamientos de Hamas, pero sí estamos con ellos en la misma trinchera contra la ocupación israelí porque resistir es un derecho sagrado otorgado por las Naciones Unidas, ya que dice claramente que todo pueblo bajo ocupación tiene el derecho de luchar y resistir contra el ocupante por todos los medios a su alcance con el fin de conseguir su independencia. De acuerdo al derecho internacional y las Naciones Unidas, Franja de Gaza sigue bajo ocupación militar israelí porque está cercada por tierra, mar y aire, y todo lo que ingresa a la región llega a través de Israel. Cuando los israelís quieren cerrar, cierra. Si no quieren mandar comida, no lo hacen. Incluso Israel llegó a conversar y analizar cuanta caloría debe comer el ser humano en Franja de Gaza. ¿Qué espera Israel bajo toda esa ocupación, bajo todas esas circunstancias? Ese pueblo debe armarse y defenderse, es algo lógico y avalado por las Naciones Unidas. Israel solo pone trabas, no soluciona el problema real de la ocupación y sigue aplicando un régimen peor que el Apartheid.

— Perú apoya una solución de dos estados...



Valoramos altamente la posición peruana que tiene el estricto respeto a la legalidad internacional y la autodeterminación de los pueblos.



Es una gran satisfacción, no solamente para mí como embajador de Palestina, sino también como decano del Concejo de Embajadores Árabes, la posición digna del Perú hacia los problemas y la norma internacional.