Tras más de una semana de insania que se ha pagado con rehenes y vidas civiles en ambos lados, los ojos están puestos en la franja de Gaza, que se ha visto forzada al mayor desplazamiento interno de su historia ante las advertencias de Israel, que se alista para una invasión terrestre en el enclave palestino, donde, a la vez, la milicia de Hamás dificulta los intentos de evacuación.

Para Yossi Melman, periodista israelí experto en inteligencia y seguridad del diario “Haaretz”, el conflicto entrará en una dura etapa y tiene potencial para convertirse incluso en una crisis bélica regional. Dentro de Israel, también crece el enojo contra el gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu, cuya imagen ya dividía el país antes de esta crisis.

—La comunidad internacional, incluida la OTAN, urgió en los últimos días a Israel una respuesta proporcionada a Hamás y a evitar la muerte de civiles. ¿Es demasiado tarde?

Sí, es demasiado tarde. Estamos en medio de la guerra. Lo que ocurrió hace una semana y sigue ocurriendo es un ‘shock’ tremendo, un acontecimiento traumático, para Israel. Es la mayor derrota en la historia de Israel, así que la guerra no va a parar. Hasta ahora las represalias de Israel han sido aéreas, pero las fuerzas del país se preparan para una inminente invasión terrestre.

—¿Cuál es el objetivo inmediato de una invasión terrestre en la franja de Gaza?

La estrategia o el objetivo de la guerra israelí es aplastar a Hamás como fuerza militar. Hamás es para los israelíes, y también para otros países, una organización terrorista. Llegó al poder en Gaza como una fuerza ilegítima mediante un golpe de Estado militar, la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) es la única representante del pueblo palestino. Hamás es una teocracia y lo que hicieron el 7 de octubre fue casi comparable a lo que hace el Estado Islámico. Mutilaron cuerpos, asesinaron bebes y mataron a todas las mujeres. Por lo tanto, Israel no va a parar hasta que Hamás sea aplastado como una fuerza militar y luego Gaza podría ser tomada por la OLP o incluso por Hamás, siempre y cuando sea solo una gobernación civil. Pero a Hamás no le interesa gobernar si no es como una fuerza militar.

—La franja de Gaza es una zona densamente poblada y llena de túneles construidos por Hamás. ¿Cómo se desarrollaría una ofensiva terrestre en el enclave palestino? ¿Cuál es la postura israelí respecto a los civiles?

Cualquier invasión terrestre causará bajas en ambos bandos. Es fácil, por un lado, y difícil, por el otro. Israel puede fácilmente avanzar sobre toda Gaza en tres, cuatro o cinco horas. Es una zona pequeña, tiene poco más de 360 kilómetros cuadrados, es del tamaño de una gran metrópolis. Ese territorio es un enclave, así que los tanques israelíes pueden entrar y dividir Gaza en subenclaves y minienclaves. Eso se puede conseguir fácilmente, pero, como es una zona tan densamente poblada, probablemente el lugar más denso de la Tierra, Israel tendrá que combatir puerta por puerta, casa por casa, en una zona muy urbana, y eso causará bajas. Israel lo sabe.

—¿Cómo ve las opciones de los rehenes ante la ofensiva terrestre?

Existe una gran preocupación, pero, de momento, no hay acciones concretas por su liberación. Hace unos días propuse en un artículo intentar un canje de prisioneros, crear un corredor humanitario o quizá un alto el fuego de unas horas para liberar a las mujeres y niños capturados por Hamás y, a cambio, desgraciadamente, Israel tendría que liberar a docenas de mujeres terroristas palestinas que están en cárceles israelíes y a algunos jóvenes palestinos que también fueron capturados por delitos menores. Pero me parece que esa idea no está despegando, aunque con el tiempo lo hará porque los israelíes están preocupados por la suerte de los rehenes.

—¿Qué ha conseguido Hamás con estos ataques? ¿Cuál es el impacto real de esta brutal operación?

Creo que al final será su victoria pírrica. No han conseguido nada; han aumentado su orgullo, eso sí. Se sienten victoriosos por haber derrotado a una de las máquinas militares más fuertes de la Tierra. Pero es un logro temporal porque ahora los israelíes están infligiendo un daño terrible a Gaza. Los más de dos millones de palestinos que viven en Gaza son rehenes de Hamás, que es como una mafia, aunque tienen ideología y son una teocracia que no es diferente a la de los talibanes o la de Irán.

—Se ha criticado mucho el nivel de desprotección de Israel, que, además, tiene un servicio de inteligencia de alto nivel. ¿Cómo fue posible que fallara la seguridad y que Hamás pudiera causar tal nivel de caos y muerte?

Fue un gran fracaso. Seguimos sin entender lo que ocurrió realmente. Ni los servicios de inteligencia ni los militares pueden dar explicaciones razonables de cómo Israel fue tomado por sorpresa. Hay varias explicaciones, yo diría que tal vez la razón principal fue la arrogancia. Israel cree que es realmente fuerte y que Hamás es débil. Se pensó que Hamás no estaba interesado en lanzar una guerra; tal vez sí en seguir realizando pequeñas incursiones o pequeños ataques. Y, de repente, de la nada, Israel fue sorprendido. Y es un duro golpe para la imagen y el prestigio de Israel, especialmente de la inteligencia israelí.

—Los ojos están ahora en la franja de Gaza. Sin embargo, ¿podría Israel continuar su ofensiva en Cisjordania?

No hay ofensiva en Cisjordania. Hay ocupación desde hace 50 años y pico. Este gobierno de extrema derecha dirigido por Benjamin Netanyahu intentó extender su dominio en Cisjordania. Hubo muchos incidentes terroristas menores ahí y el Ejército israelí intervino. Hay colonos que de vez en cuando matan a palestinos para provocar y crear una brecha entre la opinión pública israelí y lo que queda de la idea de una solución de dos Estados. Pero no hay ninguna ofensiva en Cisjordania. Israel está mucho más preocupado ahora por Líbano y Hezbolá. Y Hezbolá es mucho más grande y está mejor equipado que Hamás. Si Hamás tenía quizá 20.000 o 25.000 cohetes y misiles, y ya han desperdiciado 6.000 o 7.000, Hezbolá tiene 120.000 misiles.

—Este es un conflicto que incluye a muchos actores geopolíticos, como Irán, Siria, Líbano o Egipto. ¿Cuáles son los intereses detrás de esta crisis?

Hezbolá es básicamente un apoderado de Irán; aunque es una organización chii-libanesa, está muy cerca de Irán. Irán ha estado equipando a Hezbolá y a Hamás. Todas las armas que utilizó Hamás en su asalto a las comunidades israelíes son de fabricación rusa soviética, pero fueron entregadas y suministradas a Irán y los iraníes consiguieron introducirlas de contrabando a través de Egipto y el Sinaí por túneles subterráneos construidos hasta Gaza. Irán no reconoce el derecho de Israel a existir y está comprometido a destruir Israel. Egipto es el único intermediario válido, estratégicamente está muy cerca de Israel. Egipto tiene que hablar con Hamás, porque Hamás y Gaza son sus vecinos.

—¿Qué informaciones se tienen sobre el papel de Irán en el ataque de Hamás contra Israel?

No sé si hay implicación directa. Además de introducir armas de contrabando en Gaza, los iraníes de la Guardia Revolucionaria y las Fuerzas Especiales han estado entrenando a Hamás en Beirut, en Líbano, llevándolos a través de Egipto por los túneles a Irán para capacitar a sus tropas. Los ingenieros que trabajaban para Hamás fueron llevados a Irán para recibir formación, por lo que Irán desempeña un papel importante. El mes pasado se celebraron reuniones en Líbano entre dirigentes de Hamás en el extranjero –la dirección de Hamás está dividida en Gaza y en el exilio–, iraníes y comandantes de Hezbolá para elaborar estrategias para la guerra contra Israel, pero no estoy seguro de que estuvieran al tanto de los detalles de todo lo que iba a suceder. Eso sí, a los iraníes no les gusta dejar sus huellas al descubierto, así que usan apoderados.

—Israel y Arabia Saudita rivalizan con el régimen iraní. Para muchos expertos, la causa del atentado de Hamás es el acercamiento entre esos países. ¿Qué tan posible es ello?

No estoy seguro. Por supuesto que este conflicto afecta los esfuerzos de normalización de las relaciones, pero ni siquiera antes del atentado estaba seguro de que esa normalización fuera posible. Es un acuerdo muy complicado, pero, sin duda, Irán quiere poner obstáculos para subvertir cualquier normalización entre Israel y Arabia Saudita, y entre Arabia Saudita y Estados Unidos.

—¿Hacia adónde se dirige esta guerra? ¿Qué podría ser diferente con respecto a los conflictos del pasado?

Si se desarraiga a Hamás, entonces esta guerra será diferente. Si hay, una vez más, después de dos o tres o cuatro semanas, otra especie de alto el fuego, entonces no pasaría nada. Desde el punto de vista israelí y de la opinión pública israelí no se habría conseguido nada. La gente que vive en la zona cerca de Gaza, en los centros urbanos y sobre todo en las zonas rurales han estado sometidos los últimos 20 años a cohetes e incursiones, y cada vez que hay un ataque importante evacúan sus casas. Esta vez, para más de 1.200 de ellos fue demasiado tarde porque fue un ataque sorpresa. Pero los residentes dicen que, si Hamás gobierna Gaza como una organización militar, volverán a estar bajo esa amenaza. Así que para ellos es una cuestión de vida o muerte, literalmente, si Hamás está allí.

—Las tensiones e intercambio de misiles en la crisis incluyen también a Hezbolá y a Siria. ¿Se teme que el conflicto crezca aún más?

Si hay otro frente abierto en el norte, entonces será un juego completamente diferente. Será una batalla muy, muy larga, y por eso Estados Unidos envió ya dos portaaviones cerca de las fronteras libanesas e israelíes como señal a Hezbolá e Irán. Así que si la guerra se prolonga, no sé cuál sería el resultado. Pero si la guerra en Gaza solo termina con una especie de alto el fuego y tregua, no creo que eso sea aceptado por la opinión pública israelí.

CRISIS INTERNA

“Hay un gran enojo en Israel hacia el gobierno de Netanyahu”

—Después del ‘shock’ inicial, ¿cómo ha evaluado la opinión pública la actuación del gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu en esta escalada?

Hay un gran enojo hacia el gobierno. Los ministros del Gabinete que intentaron visitar en los últimos días a los heridos en hospitales u otros centros de asistencia fueron echados a patadas por gente molesta que los culpa del fracaso en la protección de los ciudadanos. La gente los llama traidores y los acusa de haber creado este problema, así que hay una gran cantidad de ira en la gente.

—¿Qué tanta responsabilidad tiene el Gobierno de lo que pasó?

Este gobierno es responsable de este enorme fracaso. Al menos el primer día, el gobierno culpó íntegramente a Hamás, que es una organización pequeña. No es un ejército ni un Estado. Además, Netanyahu no expresa ni una palabra de remordimiento y apenas ha hablado de los rehenes.

—Netanyahu ya enfrentaba serios cuestionamientos de corrupción y ha dividido al país con su intento de reformar el sistema de justicia. ¿Qué consecuencias podrían enfrentar ahora Netanyahu y su gobierno?

Es bastante seguro que rodarán algunas cabezas de mandos israelíes. Me refiero a los militares, el jefe del Estado Mayor, los jefes de inteligencia, que ofrecerán su dimisión cuando la guerra haya terminado. La gente está realmente enojada con el gobierno, y exigiría la dimisión de Netanyahu, que, especialmente en el último año, no ha sido muy popular. La gente se manifestó en las calles y pidió su renuncia por varias razones.

—¿Cree que el primer ministro teme perder el respaldo internacional con su ofensiva en la franja de Gaza?

El gobierno y el ejército sienten que tienen el respaldo de la comunidad internacional, al menos de los líderes occidentales, aunque, tarde o temprano, los aliados de Israel intervendrán para enviar ayuda a Gaza si ven imágenes de personas sufriendo hambre.