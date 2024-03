PUNTO DE VISTA

“Israel no va a aceptar un acuerdo a cualquier precio”

Roberto Heimovits

Analista internacional

Lo que quiere Hamás es obtener una victoria casi total, es decir, lograr una liberación de numerosos terroristas que están presos en Israel, un cese de fuego permanente y la retirada de Israel de la franja de Gaza a cambio de solo una parte de los rehenes que tiene en el enclave. Para lograr su objetivo, Hamás confía, sobre todo, en la presión internacional que existe sobre Israel para que detenga su avance en Gaza y en la presión de los familiares de los rehenes israelíes que exigen que estos regresen a cualquier costo.

Por el lado de Israel, las exigencias de Hamás son muy difíciles de aceptar. De un lado está el prestigio del gobierno de Benjamin Netanyahu porque aceptar implicaría haber realizado su campaña militar terrestre durante casi cuatro meses en Gaza y no haber obtenido nada. Por el lado nacional eso significaría que todas las vidas de los militares israelíes caídos en la guerra se habrían perdido inútilmente. Por otro lado, hay un líder muy importante de Hamás que ha amenazado con repetir la masacre del 7 de octubre, por lo que, si Israel se retira de Gaza sin haber logrado destruir la capacidad militar de Hamás y le permite reconstruirse nada le garantiza que el grupo islamista no pueda volver a cruzar la frontera y lanzar un ataque.

Un tercer factor es que la disuasión juega una parte muy importante en la concepción de la seguridad nacional de Israel. Si Israel cede a todas las exigencias de Hamás esto podría ser interpretado como una señal de debilidad muy grande por otros enemigos de Israel en Medio Oriente, especialmente por Hezbolá, en el Líbano,y, más aún, por Irán. Por todo esto es muy difícil para Israel aceptar las condiciones de Hamás.

Israel ha pedido, como exigencia mínima, que Hamás de una lista de los rehenes en Gaza que todavía están vivos para saber sobre qué base está negociando y Hamás se niega a hacerlo. Hasta que eso no suceda es probable que Israel no vaya a aceptar el trato. Además, hay un sector muy grande de la población israelí que quiere continuar con la guerra y también hay personas en el stablishment de defensa de Israel que considera que si se quiere que se libere a los rehenes la solución es aumentar la presión militar sobre Hamás. Yo creo que Netanyahu, tanto por razones nacionales como de su propia sobrevivencia política, no va a aceptar un acuerdo a cualquier precio. Si Hamás no cumple con la exigencia mínima de Israel de dar una lista de rehenes vivos va a ser difícil alcanzar una tregua en el corto plazo.