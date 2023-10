Los embajadores israelí y palestino en el Perú expresan su postura sobre el conflicto en curso tras los ataques perpetrados por Hamás.

“Israel prevalecerá”

Eran Yuvan

Embajador israelí en el Perú

La mañana del 7 de octubre, las organizaciones terroristas Hamas y la Yihad Islámica iniciaron un sangriento ataque contra Israel cuando escuadrones de terroristas palestinos rompieron la cerca que bordea la franja de Gaza entrando a Israel. Realizaron bárbaros pogromos en las calles y viviendas israelíes a lo largo de la frontera masacrando, sin distinción de sexo ni edad, a cualquier israelí que se cruzara en su camino. Al mismo tiempo, lanzaron miles de cohetes contra centros poblados, desde Beersheba, pasando por Tel Aviv, hasta Jerusalén.

Ahora, el número de víctimas israelíes, mayormente civiles, ya asciende a 1.200 muertos y más de 3.000 heridos. Se ha reportado que más de 130 personas están desa-parecidas o cautivas luego de haber sido raptadas y tomadas como rehenes hacia la franja de Gaza.

Ese hermoso sábado debía comenzar en Israel con la celebración judía de Simjat Torá; sin embargo, cientos de miles de israelíes fueron sorprendidos por el terrible ataque palestino y fueron masacrados a sangre fría por bestias terroristas yihadistas motivadas por la misma ideología atroz del Estado Islámico. Debería haber sido un día de alegría, pero se convirtió en una jornada de dolor y luto.

Exactamente 50 años después del ataque contra Israel en la guerra de Yom Kipur, Israel se encuentra otra vez bajo el ataque de enemigos llenos de odio que desprecian el derecho internacional o las normas humanitarias. Este ataque fue planeado con antelación y no está conectado con ningún pretexto. Hamas y la Yihad Islámica invierten la mayor parte del apoyo económico que reciben ejecutando su plan de destrucción. Su prioridad no es el bienestar de los habitantes de Gaza, sino la destrucción de Israel.

Israel ha intentado en los últimos tiempos seguir aliviando la difícil situación de la población civil de la franja de Gaza y fomentar la ayuda económica y humanitaria. Lamentablemente, Hamas opera deliberadamente, desde dentro de zonas densamente pobladas cometiendo un doble crimen de guerra, al disparar indiscriminadamente contra civiles israelíes, utilizando a los habitantes de Gaza como escudos humanos.

El ataque de Hamas contra Israel no podría haberse realizado sin el apoyo financiero y militar de Irán, cuyo objetivo es desestabilizar la región, con el fin de expandir su control sobre el Medio Oriente y el mundo promoviendo su revolución islámica. Irán opera a través de agentes como Hamas y la Yihad Islámica, así como el Hezbolá en el Líbano, los hutíes en Yemen y las milicias chiitas en Iraq.

Pese al alto precio en vidas humanas que estamos pagando, Israel prevalecerá. Seguiremos luchando para proteger la vida y la libertad de nuestros ciudadanos y superaremos este desafío, aferrándonos a los valores de la libertad, la democracia y el respeto de la vida humana que compartimos con el mundo libre.

La solidaridad y nuestro derecho a la autodefensa han sido reconocidos por muchos amigos de la comunidad internacional, uniéndose a nuestros esfuerzos para que la paz y la estabilidad jamás estén en peligro.

“Palestina y el silencio de la comunidad internacional”

Walid Muaqqat

Embajador palestino en el Perú

Durante los últimos 75 años, Israel solo ha utilizado la fuerza desmedida, cometiendo crímenes de guerra, persecución, castigo colectivo y políticas de apartheid y discriminatorias para promover la apropiación ilegal y la colonización del territorio palestino, negando al pueblo palestino sus derechos fundamentales. Lo que sucede ahora no es más que el resultado de una dinámica de vivir bajo ocupación militar.

Este colosal fracaso político y moral ante el gobierno israelí más extremista y fascista de los últimos tiempos nos ha llevado a donde estamos ahora, en un peligroso precipicio con millones de vidas civiles inocentes en juego, mientras Israel intensifica su campaña bélica, amenazando con convertir a Palestina en escombros, matando, mutilando y destruyendo, sin respeto por la vida humana.

Un objetivo fundamental de estas políticas y prácticas ilegales ha sido desplazar y reemplazar al pueblo palestino, en violación de su derecho inalienable a la libre determinación y otras normas imperativas del derecho internacional.

Nos encontramos en esta situación porque el mundo no ha hecho lo que se necesita, ha incumplido sus obligaciones, le dio la espalda al pueblo palestino y ha abandonado sus derechos. Permitir que esta situación sea tratada como un asunto rutinario, mientras millones de vidas civiles están en peligro y las perspectivas de una paz justa son anuladas por el gobierno extremista del apartheid israelí, no solo es negligente, es inconcebible. Las declaraciones de los líderes israelíes, amenazando y alardeando de ataques contra objetivos civiles, no pueden justificarse bajo ninguna excusa. La comunidad internacional debe exigir el respeto del Estado de derecho en todas las circunstancias, sin excepción y sin dobles raseros, y dejar de eximir a Israel de la responsabilidad por sus violaciones.

La comunidad internacional tiene la obligación de abordar las causas profundas de esta situación. En lugar de volver a las declaraciones simplistas que demonizan, deshumanizan o desestiman vidas y derechos palestinos, debe dar protección al pueblo palestino y poner fin a la ocupación colonial ilegal de Israel, al derramamiento de sangre y a las prácticas de apartheid contra nuestro pueblo. Solo así se garantizará el logro de la solución pacífica, que será el pilar para mantener la paz y la seguridad en la región y en el mundo. Los palestinos queremos vivir en paz en nuestra tierra y tener un Estado Palestino libre, soberano e independiente sobre las fronteras del 4 de junio de 1967.

Es hora de poner fin a los planes nefastos del gobierno extremista y supremacista de Israel, que amenaza con otra Nakba contra el pueblo palestino, y de cumplir las obligaciones y responsabilidades de la Carta de las Naciones Unidas y todas las demás disposiciones pertinentes del derecho internacional. Este es el único camino para garantizar la paz y la seguridad, y la realización de los derechos inalienables del pueblo palestino de un Estado Palestino con Jerusalén como su capital.