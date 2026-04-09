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Resumen

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Partidarios de Hezbolá durante un discurso del secretario general de la organización, Naim Qassem, en septiembre de 2025.
Partidarios de Hezbolá durante un discurso del secretario general de la organización, Naim Qassem, en septiembre de 2025.
Por Francisco Sanz Gutiérrez

A la espera de que Pakistán se convierta este fin de semana en sede de negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán, el primer ministro del país mediador, Shehbaz Sharif, viene lanzando en estas horas previas un pedido de auxilio al mundo para salvar la frágil tregua alcanzada en la noche del martes 7.