A la espera de que Pakistán se convierta este fin de semana en sede de negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán, el primer ministro del país mediador, Shehbaz Sharif, viene lanzando en estas horas previas un pedido de auxilio al mundo para salvar la frágil tregua alcanzada en la noche del martes 7.

Sharif mantuvo este jueves 9 consultas de alto nivel con líderes de la Unión Europea para asegurar la viabilidad de las conversaciones y evitar el colapso del alto el fuego, en riesgo luego de que este miércoles 8 Israel ejecutara el mayor ataque aéreo de las últimas cinco semanas en el Lïbano contra Hezbolá, la milicia sediciosa chiita cercana a Irán, su mayor proveedor económico y armamentístico.

En solo 10 minutos Israel dijo haber bombardeado más de 100 centros de mando y posiciones militares de Hezbolá, no solo en el sur y el este del país mediterráneo (como suele hacer) sino también esta vez en el centro de la capital, Beirut. Según el Ministerio de Salud libanés, al menos 300 personas murieron y unas 1.200 resultaron heridas.

Si bien el Ejército israelí dijo que los ataques cumplieron sus objetivos de abatir a altos miembros e infraestructura de Hezbolá, lo cierto es que las bombas también derribaron edificios residenciales enteros en la capital libanesa.

Tanto Estados Unidos como Israel han señalado que el conflicto librado en el Líbano es una “escaramuza aparte” de la de Irán y que la tregua no aplica en aquel país. Sin embargo, tanto Pakistán como el resto de países consideran indispensable que también sea incluido dentro de la tregua pactada.

El gobierno libanés solicitó este jueves 9 a Islamabad que ratifique su inclusión en el cese el fuego de 14 días acordado. “El primer ministro, Nawaf Salam, llamó al primer ministro pakistaní y le pidió confirmar que la tregua debe incluir al Líbano para evitar una repetición de los ataques israelíes presenciados en la víspera”, señaló el Ejecutivo libanés en un comunicado publicado en su cuenta de la red social X.

La hostilidad de casi medio siglo entre Israel y Hezbolá se ha convertido en estos momentos en el principal obstáculo para que la opción de un acuerdo de paz en el actual conflicto en el Medio Oriente llegue a buen puerto.