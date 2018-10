Italia | Desirée Mariottini, la hija de un narco italiano que murió drogada y violada por inmigrantes africanos

Desirée Mariottini era una adicta a las drogas. Esta adolescente de 17 años fue hallada muerta en un edificio ocupado conocido como "La Casa de la droga" en Roma, Italia. Al menos una docena de inmigrantes africanos abusaron de ella por turnos durante horas y la dejaron morir para que no los denunciara.

Su historia es un trago amargo para la comunidad italiana debido a que el atroz crimen dio la vuelta al mundo.

Las investigaciones recientes indican que Desirée Mariottini fue violada durante 12 horas mientras ella se encontraba dopada por drogas.

--- En busca de la droga ---



Desirée Mariottini tenía un serio problema con las drogas. Su padre es un jefe narcotraficante en Cisterna di Latina, localidad de 35.000 habitantes, a unos 50 kilómetros de Roma, según explicó el diario La Stampa, en un artículo titulado "Desirée y aquel padre de doble moral".

El artículo publicado señala que el padre de la menor, quien ni siquiera le dio el apellido a su hija, le prohibía hacer uso de las sustancias que él mismo traficaba.

El padre de Desirée Mariottini la amedrentaba con violencia para que ella no se drogue, ella no soportó y lo denunció.

A pesar de ello no pudo contra su padre, lo que la obligó a buscar drogas en otros lados para apaciguar su abstinencia, es así que llega al lugar donde días más tarde moriría .

Estos son tres de los detenidos por la muerte. (Difusión)

--- La Casa de la droga ---



Era conocido como el lugar ideal para vender y consumir heroína, situado en el histórico barrio San Lorenzo de Roma, mismo lugar donde hace una semana fue hallado el cadáver de la menor.

Desirée Mariottini había llegado hasta aquí el 17 de octubre en busca de drogas. Muriel, testigo y acusado de origen congolés de 34 años, contó que la menor "se presentó como Desy y buscaba cualquier sustancia que pudiera mitigar su abstinencia. Me pidió una vez que le inyectara heroína pero no acepté. Ya no tenía dinero y se acercaba con insistencia y confianza a cualquier persona que pudiera ofrecerle drogas".

Según la policía al no disponer de dinero, Desireé aceptó tener sexo a cambio de droga.

El rumor de que "la chica blanca estaba disponible" cada que salía del trance de las drogas se difuminó en el edificio.

"El pasado jueves (18 de octubre) a las 19.50 horas estuve allí para comprar cocaína y un tunecino de unos 40 años, Hyten, me invitó a seguirlo y me mostró un contenedor donde había una chica inconsciente. La vestí, aunque no encontré sus zapatos. La niña, aunque con dificultad, respiraba, pero estaba completamente inconsciente. No me di cuenta de que su vida estaba en peligro, pues otras veces había visto a otras personas simplemente "duras" que luego se recuperaban en unos momentos. A las 3 de la madrugada, Youssef (Yusif Saila, el cuarto sospechoso detenido) me dijo que estaba muerta", cuenta Muriel.

Este es el cuarto detenido por el asesinato, faltan 8. (Difusión)

Una testigo citada por el diario italiano 'Il Corriere della Sera' declara que ya había visto antes a Desireé y que su presencia le pareció extraña debido a que el lugar era un lugar muy peligroso para una menor de edad.

El viernes (19 de octubre) a la 1:30 de la madrugada, esta testigo identificada como Giovanna encontró a Muriel "arremetiendo contra Desirée" e insultándola. A pesar de la escena, Muriel la saludó con normalidad mientras Desirée se encontraba "en un colchón sin vida". Giovanna afirma que corrió a tomar el pulso a la joven.

"Intenté hacerle un masaje cardíaco pero enseguida me di cuenta de que era demasiado tarde. Por su aspecto, entendí que había estado en esas condiciones durante muchas horas y grité que llamara a una ambulancia de inmediato".

Nadie hizo nada.



--- ¿Qué pasó? ----



Según el informe policial, Desirée fue "primero drogada y luego sometida a relaciones sexuales repetidas sin consentimiento". Tiene "varias lesiones encontradas en el cuerpo y en partes íntimas". La policía no descarta que mientras ella era violada, sus abusadores la mantenían inmovilizada de los brazos y las piernas. Fueron largas horas de agonía.

Tres de los detenidos son: el senegalés Brian Minteh (llamado Ibrahim), de 43 años, el nigeriano Chima Alinno (conocido como Sisko), de 46 y un gambiano localizado por la policía en la ciudad de Foggia, en la región de Apulia, detenido cuando intentaba huir de Roma al saber que era perseguido.

Los detenidos son definidos así : "Depredadores que han violentado salvajemente y sin ninguna piedad a una chica muy joven e indefensa... le dieron agua y azúcar mientras moría. Luego, cuando vieron que se estaba volviendo cianótica, la pusieron en un sofá y murió".

Otros testigos indican que los acusados les gritaban a aquellos que quisieron ayudar a Desirée, "mejor ella muerta que nosotros en la cárcel".

Según el diario, Il Messaggero, otro detenido por el caso fue Pako, cuyo nombre real es Mamadou Gara, de 27 años. Según declaró a la policía, reconoció conocer a Desirée: "Sí, tuvimos relaciones sexuales, pero no la violé. Cuando me fui, ella todavía estaba viva", aseguró.

"Nunca habría tocado a Desirée. Era una niña", declaró Chima Alinno a través de su abogado Y agregó: "No tengo nada que ver con esta historia. No fui yo, fueron otros".

La policía además agrega que no era la primera vez que Desirée ingresaba a "La casa de la droga". Antes de su trágico final, durante el último mes, había frecuentado el lugar en varias oportunidades víctima de su adicción a las drogas.