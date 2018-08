El escritor Jaime Bayly reveló en el programa de televisión que conduce en Estados Unidos que tenía conocimiento del atentado que se gestaba contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

El peruano dijo que sus fuentes le adelantaron que utilizarían drones para asesinar al mandatario venezolano en Caracas.



“Me enteré del plan durante la semana. Mis fuentes, que generalmente son confiables, me llamaron, me conminaron a una reunión. Yo no quería ir porque soy perezoso, pero fui y los escuché. Me dijeron: ‘El sábado vamos a matar a Maduro con drones, hemos probado los drones en Caracas, funcionan’. Y yo les dije: ‘hágale, vamos para adelante’”, dijo Bayly en su programa.

El conductor de "Bayly Show" dijo que los conspiradores son "sus amigos" y los tildó de "hombres de honor" porque se jugaron la vida en la operación. Bayly agregó que dicha conspiración reúne a policías y militares venezolanos.



Jaime Bayly afirma que él "se enteró del plan durante la semana", que asistió a una reunión en Miami donde se informó del atentado. "Esta es una conspiración, y vendrán otras, cuyos autores son todos ex militares y ex policías venezolanos". pic.twitter.com/2h2IDUwoJG — Jorge Recio (@jorgeluisrecio) 7 de agosto de 2018

"El grupo que está conspirando, mis amigos, son gente bastante competente. (Maduro) ya se llevó un primer susto. Van a venir más", aseguró Bayly.

Asimismo, Bayly también mencionó que sus fuentes de la Casa Blanca negaron una posible intervención de Estados Unidos en Venezuela pero no descartan la ayuda "logística y tecnológica" a los rebeldes venezolanos.

“Tengo buenos amigos en Washington, en la Casa Blanca, y sé, de fuentes muy confiables que Trump no se va a meter en Venezuela, no va a intervenir […] Entonces los gringos van a tratar de ayudar a los rebeldes venezolanos, pero este es un problema que tienen que arreglar los propios venezolanos ahí dentro. Ahora bien, sí, con ayuda logística y tecnológica de los gringos”, continuó.