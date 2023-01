El mismo domingo, Biden, quien se presenta a sí mismo como un defensor de la democracia, calificó de “indignante” el asalto al Congreso, el Palacio Presidencial y el Tribunal Supremo de Brasil, en una jornada en la que los seguidores de Bolsonaro exigieron sin éxito incluso una intervención militar para sacar del poder al presidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva, quien venció a Bolsonaro en las elecciones de octubre del 2022 y asumió al poder el 1 enero de este año.

“Condeno el asalto a la democracia y al traspaso pacífico del poder en Brasil. Las instituciones democráticas de Brasil cuentan con todo nuestro apoyo y no debe socavarse la voluntad del pueblo brasileño. Espero seguir trabajando con Lula da Silva”, escribió Biden en Twitter.

Tras su derrota, Bolsonaro se dedicó a cuestionar el resultado de los comicios y dejó Brasil todavía estando en el cargo dos días antes de la investidura de Lula a Silva. El lunes, su esposa informó que se encontraba hospitalizado por un “malestar abdominal” y ayer se confirmó que el martes regresó a donde se hospeda en Orlando, la casa del excampeón brasileño de artes marciales José Aldo.

Bolsonaro llega a la casa donde se aloja tras ser dado de alta del hospital. (Foto: Reuters) / MARCO BELLO

Lo ocurrido el domingo en Brasil provocó mayor polémica en Estados Unidos por el paralelo que se hizo dentro y fuera del país con la toma del Capitolio en Washington, ocurrida el 6 de enero del 2021, cuando partidarios del expresidente Donald Trump tomaron el Congreso defendiendo su supuesto fraude electoral y buscando impedir la investidura de Biden.

En aquella ocasión Trump azuzó a sus partidarios enumerando casos de supuestos fraudes electorales en varios estados -que nunca pudo probar ante la justicia- en las elecciones de noviembre del 2020 y los motivó a ir hacia el Capitolio. A esto se suma que Bolsonaro ha sido comparado en varias ocasiones el expresidente republicano, lo que le valió ser llamado por la prensa como “Trump tropical”.

Un huésped incómodo

Por ello, aunque Bolsonaro condenó en Twitter el “saqueo” de los edificios públicos, varios legisladores demócratas han presionado a Biden para que pase de las palabras a la acción y expulse del país a Bolsonaro.

Joaquín Castro, miembro del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, dijo a CNN que el expresidente brasileño usó “el libreto de Trump para inspirar a los terroristas nacionales para intentar tomar el gobierno”. “Es un hombre peligroso, debería ser enviado de regreso a Brasil”.

Por su parte, la legisladora por Nueva York Alexandria Ocasio-Cortez destacó las similitudes de lo sucedido en Brasil con el asalto al Capitolio estadounidense hace dos años y afirmó que “Estados Unidos debe dejar de otorgar refugio a Bolsonaro en Florida”.

Agentes de policía patrullan fuera de la casa donde Bolsanaro reside temporalmente durante su visita a EE.UU., en Kissimmee, Florida. (Foto: Bloomberg) / Octavio Jones

Hernán Molina, analista político radicado en Estados Unidos, señala que la presencia de Bolsonaro en Estados Unidos es una incomodidad para Biden, quien desde el principio de su mandato hizo todo lo posible para priorizar la democracia. “Biden no solo se ha empeñado en mostrar sus diferencias con su predecesor, que atacó la democracia, sino también busca demostrarle al mundo que Estados Unidos sigue creyendo en la democracia liberal republicana”, dice a El Comercio.

Agrega que la mayoría de los congresistas demócratas ven en Bolsonaro “a un aliado de Trump que piensa como Trump y que, aparentemente, ha actuado como Trump”.

“No se sabe si Bolsonaro ha instigado directamente como lo hizo Trump o si lo hizo tras bambalinas. Pero los demócratas no se quedan callados porque ven en Bolsonaro cosas que hacen los republicanos en el Congreso, obviamente tienen que salir a criticar esto”, apunta.

¿Podría ser expulsado?

En medio del debate, Jake Sullivan, asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, afirmó que su país “no ha recibido una solicitud oficial” de Brasil sobre Bolsonaro, pero que de ser el caso, la trataría “seriamente”.

Durante sus mandatos, Donald Trump y Bolsonaro eran aliados. (Foto: AP) / Alex Brandon

De cualquier modo, Bolsonaro ha afirmado a la prensa que planea adelantar su regreso a Brasil, originalmente previsto para finales de enero, después de haber sido hospitalizado. “Vine a pasar un tiempo lejos con mi familia, pero no fueron días tranquilos [...] Primero fue este triste episodio en Brasil y luego mi hospitalización”, dijo el martes a la filial en portugués de CNN en Brasil.

Su salida voluntaria de Estados Unidos sería una buena noticia para Biden. Molina considera que una expulsión de Bolsonaro de parte del gobierno demócrata no es muy posible y que el escenario más probable que el brasileño termine haciendo las maletas y yéndose por su cuenta.

Ahora, si no es a Brasil la pregunta es a dónde iría, considerando que la mayoría de gobiernos de la región han sido críticos de su gestión y han expresado su apoyo a Lula. “No sé si algún país de Europa quisiera tenerlo ahí, no está en condición de exiliado ni refugiado político porque hasta ahora no tiene una causa pendiente o una orden de captura como si las tuvieron otros expresidentes. Veo difícil una expulsión de Estados Unidos, aunque tal vez sea posible una invitación a que haga las maletas y se vaya”, dice Molina.

Sobre el impacto del tema en la opinión pública, comenta que la molestia en la ciudadanía estadounidense por la presencia de Bolsonaro es menor cuando se la compara con los otros problemas que hay en el país. “La gente se preocupa por la división política, por un gobierno dividido y ahora por un Congreso que está dividido en dos. En general, no se presta mucha atención a lo que pasa fuera de Estados Unidos o con un actor como Bolsonaro, que es expresidente de un país latinoamericano”, concluye.