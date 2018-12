Nuevos detalles sobre la muerte del periodista saudí Jamal Khashoggi han sido revelados este lunes por la cadena de noticias CNN. Se trata sobre mensajes privados de Whatsapp del fallecido hombre de prensa.

Los mensajes podrían ofrecer nuevas pistas sobre la muerte de Jamal Khashoggi.

En estos, el periodista tiene fuertes comentarios sobre el príncipe heredero Mohamed bin Salman, llegándolo a calificar como una "bestia", un "pac-man" que podría devorar todo en su camino, incluidos sus simpatizantes.

Los mensajes eran enviados a su amigo Omar Abdulaziz, quien reside en Montreal, Canadá.

"Mientras más víctimas come, más quiere", dice Khashoggi en uno de los mensajes enviados en el mes de mayo. "No me sorprendería que la opresión alcanzara a quienes lo celebran".

Jamal Khashoggi sigue:



"Los arrestos no están justificados y no le sirven (dicta la lógica), pero la tiranía no tiene lógica, pero él ama la fuerza, la opresión y necesita presumirlas. Es como una bestia "pac man" que mientras más víctimas come, más quiere. No me sorprendería que la opresión alcanzara incluso a aquellos que lo celebran, luego otros y otros más y así en adelante. Dios sabe".

Omar Abdulaziz, su amigo, responde: "Sorprendente".



"Existe la posibilidad de que cuando sea rey los perdone".



"En un gesto para mostrar perdón y misericordia".

Jamal Khashoggi prosigue: "Eso es lo que dicta la lógica, pero yo ya no tengo fe en ella al analizar la mente de este hombre".

Otro mensaje con un Jamal Khashoggi más alerta por posibles interceptaciones de sus mensajes leía:

"Dios nos ayude", dijo meses antes de ser asesinado.

El amigo del periodista además informó que pudo haber corrido la misma suerte que Khashoggi ya que había sido contactado en mayo por agentes que decían responder al príncipe heredero Mohammed bin Salman (MBS) y que le llevaban un mensaje de admiración del futuro monarca y una oferta de trabajo.

Para concretarlo, le pidieron que fuera a la embajada de Arabia Saudita en Ottawa.

El amigo del periodista desconfió y decidió pedir un consejo a Khashoggi, quien le dijo que no vaya.

"Me dijo que no vaya y que solo me encontrara con ellos en lugares públicos", contó Abdulaziz a la CNN, agregando que pudo ser el consejo que le salvó la vida.



El domingo, un disidente saudí presentó una demanda contra una compañía de tecnología de espionaje israelí en la que dice que su spyware fue usado contra él y contribuyó al asesinato de su amigo, el periodista saudí Jamal Khashoggi.

La demanda, presentada en una corte en Tel Aviv el domingo, sigue a otras presentadas previamente contra la compañía. Pero dada la indignación internacional por el asesinato de Khashoggi, casi seguramente centrará la atención en la firma y en el gobierno israelí, que licencia la exportación de la tecnología de espionaje.

La compañía dijo que la demanda es “infundada” y que “no muestra evidencia de que se usó la tecnología de la compañía”.

El ministerio de Defensa de Israel se negó a hacer declaraciones.

De acuerdo con la demanda, Omar Abdulaziz, un severo crítico de la monarquía saudí y residente en Canadá, donde tiene asilo, dijo que era amigo de Khashoggi y trabajó con éste en un proyecto para combatir a los troles monárquicos saudíes.

Abdulaziz dijo que recibió e hizo click en un enlace enviado a su teléfono en junio del 2018 que según él expuso sus comunicaciones celulares a las autoridades saudíes. La demanda dice que Abdulaziz enfrentó creciente hostigamiento por las autoridades saudíes a partir de entonces, incluyendo el arresto de familiares en Arabia Saudí.