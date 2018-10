Moscú. El presidente ruso, Vladimir Putin, aseguró el jueves que Estados Unidos tiene "cierta responsabilidad" por la desaparición del periodista saudí Jamal Khashoggi, de quien no se ha vuelto a tener noticias desde el pasado 2 de octubre, cuando entró a hacer unos trámites en el consulado de su país en Estambul.

"Vivía en Estados Unidos. No en Rusia, sino en Estados Unidos. En ese sentido, Estados Unidos tiene cierta responsabilidad por lo que le ocurrió. Es algo que se sobreentiende", dijo Putin durante su intervención en el foro de debate "Valdái" en Sochi (mar Negro).

Destacó que el periodista, que había abogado por la libertad en el mundo árabe en su último artículo publicado por el diario "Washington Post", "eligió Estados Unidos como refugio cuando buscó asilo político".



No obstante, Putin pidió no precipitarse a la hora de extraer conclusiones sin saber lo que ocurrió en realidad con el reportero, que, según medios turcos y estadounidenses, murió durante un interrogatorio en el consulado de Arabia Saudí en Estambul.



"Por lo que se sabe, pertenecía a la élite saudí. De una u otra forma, estaba relacionado con los círculos de poder. Es difícil decir lo que ocurre ¿Vamos a dar pasos para estropear las relaciones (con Arabia Saudí)? Si alguien sabe lo que pasó, espero que presente pruebas. Entonces, daremos pasos", afirmó el mandatario ruso.



Putin, que recordó que Moscú tiene desde hace años unas "buenas relaciones" con Riad, pidió "esperar los resultados de la investigación", y recordó que Rusia también fue acusada de lanzar ataques con armas químicas y sufrió sanciones internacionales "sin prueba alguna".



"Aquí dicen que el asesinato ocurrió en Estambul, pero no han presentado pruebas. No sabemos lo que pasó realmente", explicó, y llamó a elaborar unas reglas únicas para todos en casos como el del envenenamiento del exespía ruso Serguéi Skripal o Khashoggi.



Khashoggi desapareció el 2 de octubre en el consulado saudí en Estambul, donde pudo haber sido descuartizado tras ser torturado.



Sin embargo, hasta la fecha, Riad ha negado cualquier implicación en la desaparición del periodista, mientras Turquía, por su lado, registró este lunes -dos semanas después de la desaparición- el consulado saudí en Estambul en busca de pruebas de lo sucedido.

Mientras el suceso ha desatado una ola de críticas contra Riad, el presidente estadounidense, Donald Trump, dijo hoy que cree que a finales de esta semana se sabrá la verdad sobre lo que ocurrió con el periodista.

Putin recibió hace un año en el Kremlin al rey saudí, Salman bin Abdelaziz, en la primera visita a Rusia de un monarca saudí.

Fuente: EFE