Japón afirma que ataque a Siria mandó "mensaje" a Corea del Norte

El ministro japonés de Defensa, Itsunori Onodera, dijo este viernes en Washington, donde se reunió con su homólogo estadounidense, James Mattis, que el ataque a Siria de la semana pasada por su presunto uso de armas químicas sirve también para mandar un mensaje a Corea del Norte.



"Esta es una acción que fue tomada en represalia por el uso de armas de destrucción masiva y creo que, además, lanza un mensaje a Corea del Norte", declaró Onodera a la prensa instantes antes de comenzar su reunión con Mattis en el Pentágono.



Minutos después de su declaración, el líder norcoreano Kim Jong-un anunció que suspenderá sus pruebas nucleares y de misiles balísticos intercontinentales, así como el cierre del centro de ensayos nucleares que posee en el noreste de su territorio.



El ministro nipón señaló que el desarrollo de armas químicas y biológicas, así como de misiles balísticos, supone "una amenaza enorme" para la región, por lo que hizo un llamado a la comunidad internacional a "hacer que Corea del Norte abandone" su programa de armamento nuclear de forma "completa, verificable e irreversible".



El secretario Mattis, por su parte, aprovechó la ocasión para asegurar que la alianza entre Washington y Tokio no se verá afectada por las inminentes negociaciones entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo norcoreano, Kim Jong-un.



Según confirmó el propio Trump a comienzos de semana, ambos líderes tienen previsto reunirse no más tarde de junio, por lo que ya se han establecido contactos de primer nivel entre ambos gobiernos.



De cara a esta cumbre y la prevista para el viernes 27 con el presidente surcoreano Moon Jae-in, Kim anunció que "desde el 21 de abril, Corea del Norte detendrá las pruebas nucleares y lanzamientos de misiles balísticos intercontinentales", durante el pleno del Comité Central del Partido de los Trabajadores celebrado en Pyongyang.



El régimen procederá, además, al cierre del complejo de ensayos nucleares que tiene en la región noreste del país "para garantizar la transparencia de la suspensión de los test", según recogió KCNA.



A raíz de las conversaciones previas al encuentro con Trump, algunos medios informaron que una de las condiciones de Kim a la hora de valorar el fin de su programa nuclear habría sido la retirada de las tropas estadounidenses de la región.



En este sentido, Mattis aseguró a un grupo de periodistas presentes al inicio de la reunión ministerial que Washington "no va a reducir su compromiso" con Japón.



El encuentro entre los dos responsables de la cartera de Defensa se produce en el marco de la visita realizada por el primer ministro japonés, Shinzo Abe, a Estados Unidos, donde ha sido recibido por Trump en su club privado de Palm Beach (Florida).



Al igual que hicieron el pasado miércoles ambos mandatarios, tanto Mattis como Onodera resaltaron este viernes la importancia de mantener la campaña de presión sobre Pyongyang a pesar del actual clima de acercamiento.



