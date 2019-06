¿Qué tan efectivo sería el plan para la paz en Medio Oriente de EE.UU.? Farid Kahhat responde

Bahréin acogió el pasado martes y miércoles una conferencia promovida por Jared Kushner, yerno y asesor del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, bajo el nombre de "Paz para la prosperidad".

En la cita, Kushner presentó el lado económico del plan de Estados Unidos para lograr la paz entre palestinos e israelíes. Sin embargo, no proporcionó datos de cómo se solucionaría la cuestión política, tema de fondo para un eventual proceso de paz.

Para el internacionalista Farid Kahhat los palestinos decidieron no asistir a la cita en Bahréin "básicamente porque las acciones del gobierno norteamericano ya prejuzgaron, para todo efecto práctico, cuál debería ser el contorno de esa propuesta. Por ejemplo, el gobierno de Estados Unidos ya reconoció la anexión de Jerusalén y las alturas del Golán por parte de Israel, contraviniendo normas de derecho internacional que los consideran territorios ocupados".

Además, Kahhat enfatiza que Estados Unidos ya no habla de "territorios ocupados", por ello, "si bien no se ha presentado lo que sería la propuesta de solución política del gobierno norteamericano, no es el caso que no tengamos razones que esta implicaría lo que los palestinos denominan un acto de rendición".

El analista explica que aunque aún no se ha hecho público el aspecto político del plan de Estados Unidos, ya se conoce la parte económica. Ahí se habla de una ayuda económica de 50.000 millones de dólares, la mitad de los cuales iría a los territorios palestinos ocupados mientras que el resto iría a países vecinos. "En primer lugar, habría que aclarar que este no es dinero comprometido por ninguno de los asistentes, es un proyecto sobre la base del cual se intentaría recaudar dinero de diversas fuentes más adelante", afirma Kahhat.

"El problema es que si lo que se quiere es mejorar la situación económica de los palestinos la ocupación y su cese son la clave para eso", apunta.

