16/11/1985

Por: Marysienka Miró Quesada

— Al hacer un balance de las actividades de las Naciones Unidas desde la perspectiva de nuestro país, ¿en qué ha ayudado la ONU al Perú?

Bueno, no es muy fácil que las Naciones Unidas haya dado una ayuda concreta porque felizmente no hemos tenido ningún problema de orden internacional, pero de una manera indirecta las Naciones Unidas han constituido y constituyen un foro en el cual el Perú como otros países latinoamericanos y en términos generales países en desarrollo pueden exponer sus posiciones, en relación con los innumerables problemas políticos, económicos y sociales que confronta el Tercer Mundo.

— ¿Qué nos podría decir sobre la actuación del Perú dentro de las Naciones Unidas?

Creo que ha aportado, como muchos países latinoamericanos, una extraordinaria contribución a la constitución misma de las Naciones Unidas; Latinoamérica y específicamente el Perú tienen una vocación jurídica. Los delegados peruanos como Víctor Andrés Belaunde, contribuyeron a la redacción de la carta y a la defensa dentro del texto de la carta de los problemas de los países menos poderosos; y aparte de eso, evidentemente, diferentes personalidades peruanas que han pasado por las Naciones Unidas, como Alberto Ulloa que presidió la primera delegación del Perú a la asamblea de las Naciones Unidas, el doctor José Luis Bustamante y Rivero, presidente de la Corte Internacional de Justicia, son ya aportes de carácter personal.

— ¿Cuáles son a su parecer los tres asuntos más importantes que ha tratado la ONU desde su creación?

Quisiera darle un primer lugar a los Derechos Humanos. Haber redactado la declaración de los Derechos Humanos y haberla aprobado. Haber creado por primera vez en la historia de la humanidad ese concepto universal. Claro que en la Revolución Francesa también se habló de Derechos Humanos, pero muy poco después se cometieron crímenes atroces en Francia misma. Otro logro es la descolonización. Con la ayuda de la ONU han adquirido su independencia millones de seres humanos tanto en África como en Asia, inclusive en nuestro hemisferio. Luego es sumamente valioso el hecho mismo de constituir un foro permanente para que todos los países del mundo, sin tener en cuenta sus diferencias económicas o demográficas tengan un lugar en el cual puedan exponer sus aspiraciones, presentar sus quejas.

— ¿Cuáles son los principales problemas que enfrenta?

Naciones Unidas trabaja en tres campos: político, económico y social. En el político desgraciadamente los problemas son numerosos. Están los de Medio Oriente, de Afganistán, el Sud Este asiático, los del África del Sur y del Sur del África. Luego tenemos América Central. El gran problema económico es el diálogo Norte-Sur. Y en el aspecto social lo fundamental es los Derechos Humanos.

— ¿Cómo ve el futuro de las Naciones Unidas? Los críticos manifiestan que no ha podido mantener la paz en el mundo y que enfrenta serios problemas administrativos.

Creo que el futuro de las Naciones Unidas estará garantizado en la medida en que los países miembros cumplan sus compromisos en relación con la carta. Las Naciones Unidas, para poner un ejemplo si se quiere prosaico, es como un club. Todos los países se adhirieron a ese club y se comprometieron a algo. No solamente a pagar una cuota en dinero, sino a tener un común comportamiento de acuerdo con la carta. O sea, el porvenir. El club depende de la buena voluntad que tengan sus miembros de participar de acuerdo a sus compromisos. Ahora, con el cuadragésimo aniversario de las Naciones Unidas en todo caso hasta este momento da la impresión de que se ha conseguido lo que queríamos, o sea que todos los países miembros a través de numerosos jefes de Estado renueven su compromiso con la organización.

Javier Pérez de Cuéllar es el único latinoamericano que ha sido secretario general de la ONU.

01/24/2010

Por: Marysienka Miró Quesada

— Usted fue embajador del Perú ante las Naciones Unidas. ¿Cuáles son sus principales recuerdos de esa época?

Lo fui durante casi cuatro años. Después fui representante de Naciones Unidas, ya no como peruano sino como funcionario internacional en Chipre y luego justamente en Afganistán. Fue ahí cuando promovimos la resolución del problema de la presencia de los rusos, que se retiraron en una ceremonia importante que se realizó en Suiza. De manera que ese es un problema que se ha transformado; ahora es un problema de otra dimensión, y está envuelto ahí prácticamente todo el Occidente, Estados Unidos y la Unión Europea.

— Otros problemas que usted trató fueron los de África del Sur, y luego la crisis en América Central, que también la resolvió.

Sí, lo de América Central se resolvió al término de mi mandato. En el África se solucionó el problema de la independencia del último país africano, Namibia, que era todavía una suerte de colonia de Sudáfrica en el sur del continente. Asimismo, un problema para nosotros importante -porque se trata de América Latina- fue el de El Salvador, ahora un país estable.

— ¿Y cuál considera su logro más importante en todas las crisis que enfrentó durante la época que fue secretario general?

Quizá el más difícil, el más duro, fue resolver el problema entre Irán e Iraq, porque cuando cayó la monarquía en Irán, es decir el sha, Iraq hizo un mal cálculo, creyó que ese país estaba prácticamente destruido porque se había caído el gran poder e inició una agresión contra Irán. Lo que ocurrió fue que en Irán despertó el patriotismo del pueblo y hubo una guerra que duró ocho años. Yo negocié durante buena parte del período en que fui secretario general para resolver ese conflicto. Un problema permanente en el Iraq de Saddam Hussein es que fue sistemáticamente un país agresor, y había que estar constantemente atento a su próximo movimiento. Así como realizó la invasión de Irán, poco después lanzó la invasión de este pequeño país, Kuwait, bajo el pretexto de que había sido parte de Iraq hacía ya muchos años, un país muy rico en petróleo.

— Qué influyó en su decisión de dedicarse a la diplomacia. ¿Alguna vez tuvo otra inclinación?

Siempre me han preguntado por qué acabé siendo diplomático. Entré al Ministerio de Relaciones Exteriores cuando tenía 20 años porque me fastidiaba que me dieran propinas y preferí trabajar. Era el año 1940 y ahí continué. El interés por lo extranjero lo tuve desde siempre: me gustaban la geografía, las medallas y las estampillas. Cuando tienes esos intereses, sabes dónde está un país en África o en Asia. Luego me interesaban los idiomas; tuve un profesor de francés y lo aprendí cuando tenía 14 años. También hablaba algo de inglés. Había pues una suerte de proyección a lo extranjero, siempre naturalmente como peruano. Luego me recibí de abogado y después entré como secretario miembro del Servicio Diplomático del Perú. En realidad yo tengo dos profesiones, abogado y diplomático, y con esa doble calificación he hecho mi larga carrera de 70 años. Como diplomático era un abogado del Perú hacia el extranjero. Y cuando fui secretario general de Naciones Unidas era también un abogado, pero en este caso no del Perú, sino un abogado de la comunidad internacional.

— Como joven diplomático, a mediados de la década del 40 asistió a la primera asamblea de la ONU en Londres.

Exactamente. Me acuerdo que estaba en la última fila de la sala enorme en Londres, donde yo era delegado. Es decir, se iniciaron los trabajos de las Naciones Unidas en Londres, y asistieron jefes de estado y delegaciones de países remotos. Estaba el primer ministro de Inglaterra, el presidente de Francia, el primer ministro de España, en fin, grandes personalidades; y yo como peruano, por orden alfabético, estaba ubicado al final de la sala y entonces llegó el momento en que eligieron al primer secretario general, era un señor noruego (Trygve Lie), pero jamás se me ocurrió que yo lo reemplazaría al cabo de 30 años.

— ¿Qué características debe tener la persona que lidera el organismo máximo internacional?

La principal calificación que tiene un secretario general es ser independiente, yo fui independiente de mi propio país. He sido diez años secretario general y en el Perú ha habido tres gobiernos sucesivos y jamás ninguno de esos gobiernos me pidió siquiera un puesto para un peruano, para un protegido; es decir, mi propio país siempre respetó mi independencia, de lo que yo naturalmente estaba no solo agradecido sino orgulloso. Además no teníamos problemas, nosotros hemos sido en estos últimos cincuenta años un país pacífico. Se dio el caso de Las Malvinas, los argentinos consideraban que debían ocupar las islas, las estimaban suyas, los ingleses lo mismo. Entonces yo era secretario general. Naturalmente como peruano mi simpatía iba del lado de Argentina, además de ser un país al que le tengo afecto; pero yo no podía sino ser imparcial, no podía dar ninguna muestra de inclinación a favor de uno u otro, y eso fue muy apreciado, sobre todo por los ingleses. En ese caso, como secretario general presenté una propuesta completamente imparcial, pero no funcionó porque no convenía a los argentinos, pero yo tenía que ser totalmente independiente. Estando con Gonzalo Gutiérrez, el embajador del Perú en la ONU, le dije a Ban Ki-Moon: "La primera cualidad de un secretario general es la independencia, no sea usted dependiente de ninguno de los cinco grandes países que constituyen el Consejo de Seguridad: EE.UU., Inglaterra, Francia, Rusia y China". También le dije: "Invite a los miembros del Consejo de Seguridad, converse con ellos, vea cómo puede conciliarlos entre ellos y en relación con los grandes problemas existentes".

— ¿En qué debe cambiar la ONU para obtener mayores logros?

La organización se rige por una carta, que viene a ser como una constitución o como un código: la Carta de las Naciones Unidas. Yo creo que después de más de sesenta años de existencia esa carta debería ser reformada, en el sentido de darle una presencia importante y definitiva no solamente a los cinco países miembros permanentes del Consejo de Seguridad, sino a otros países representativos, grandes estados como India, Brasil o México, que también tengan una posición de privilegio, que sean convocados para discutir los nuevos problemas que puedan surgir, como por ejemplo el problema de Afganistán. Habría que compartir el poder, lo que implica que en el Consejo de Seguridad estén representados permanentemente países de América Latina, de África, del mundo árabe. Otro ejemplo es el drama que acaba de haber con la conferencia sobre el cambio climático. El secretario general convocó una conferencia en Copenhague, que resultó un fracaso total; fueron muchos jefes de Estado, pero cada uno va a defender sus intereses, nadie piensa que hay algo superior a los intereses de cada uno, que es el interés de la humanidad. Pero lo que prevalece son los intereses de los grandes países y sin ellos no se puede resolver absolutamente nada.

— ¿Qué ha significado para usted el Perú durante toda su carrera diplomática?

El Perú para mí era todo, constantemente. Felizmente nunca he tenido en Naciones Unidas durante 17 años ningún problema en el cual estuviera envuelto el Perú, esa ha sido mi gran ventaja: al haber podido preservar impecablemente mi independencia, mi país nunca ha estado envuelto en ningún problema de orden internacional.

— Refiriéndonos a su vida personal, ¿qué libros le interesa leer? ¿Sigue viajando?

Bueno, he viajado muchísimo. Conozco 100 países, y tengo la relación hasta con fechas. He visitado toda Europa, sin ninguna excepción, casi toda África, buena parte de Asia y toda América Latina, con excepción de Surinam. Como secretario general tenía que estar presente en casi todos los países. Además, soy un gran lector desde los 14 años y muy aficionado a la música.