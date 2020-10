En una entrevista para el posdcast “Broken: Seeking Justice” (Rotas: Buscando Justicia, en español) la artista plástica de 41 años, Rina Oh, habló por primera vez sobre las acusaciones que la involucran con la red de pedofilia de quien fuera su pareja a inicios de los 2000, el multimillonario depredador sexual Jeffrey Epstein.

Oh confesó haber llevado a tres menores de 17 años al pedófilo por insistencia de este. “Las traje porque (Epstein) seguía pidiéndome que le trajera amigas”, aseguró. Además, aceptó que compró un disfraz de “colegiala sexy” para Virginia Roberts Giuffre, una de las principales demandantes y testigos de los abusos del magnate.

Epstein murió en situaciones que aún se investigan al interior de su celda en una cárcel de máxima seguridad de Nueva York en julio de este año. El magnate de 66 años estaba a la espera de ser juzgado y podría haber recibido hasta 45 años de condena por las acusaciones de tráfico sexual de menores y liderar una red para captar a jóvenes que luego violaba.

Las denuncias contra Epstein se fueron acumulando día a día. Antes de morir en su celda, el multimillonario enfrentaba una posible condena de 45 años de cárcel acusado de tráfico sexual de menores y liderar una red para captar a jóvenes que luego violaba. (Captura NBC News)

La expareja de Epstein niega haber participado directamente en los abusos cometidos por en millonario; sin embargo, Roberts afirma en sus declaraciones que Oh “amaba la esclavitud, azotar, golpear y cortar a su pareja sexual con pequeños cuchillos afilados”.

Roberts no es la única que la acusa. La ex modelo Marijke Chartouni, quién se ha convertido en principal defensora e investigadora de las víctimas de Epstein, también inculpa a Rina Oh de haberse unido a los abusos.

Esta no sería la primera vez que la artista está involucrada sentimentalmente con un acusado de pedofilia. Durante la entrevista, Oh habló sobre su matrimonio con Vincent Amen, un extrabajador de Michael Jackson que fue señalado como uno de los cinco co-conspiradores no acusados en el juicio por abuso sexual del difunto cantante.

“17 no es una menor de edad”

Rina y Epstein se conocieron en una galería de arte cuando Oh tenía 21 años. Según el relato de las memorias de Virginia Roberts Giuffre, el magnate compró las obras que su expareja exhibía en ese momento.

Oh afirma que ella solo veía a Jeffrey Epstein como “un novio mayor y rico”. También comenta que sabía que su expareja llevaba a otras mujeres a su mansión en Upper East Side, Nueva York, pero que no le molestaba.

Además, el día que Epstein le pidió que llevara a Virginia, que en ese entonces tenía 17 años, a comprar “un disfraz de colegiala sexy” no se preocupó porque para ella “17 no es la edad de una niña”, según comentó durante su entrevista para Broken: Seeking Justice.

“Diecisiete es una menor de edad, pero no una niña. Diecisiete es una mayor de edad en el estado de Nueva York y en la mayoría de estados”, fue lo que respondió cuando le preguntaron sobre por qué no alertó a las autoridades acerca de los pedidos que le hizo Epstein.

Rina Oh, artista plástica de 41 años, sostuvo una relación con Epstein a inicios de los 2000. (Instagram de Rina Oh)

Los abusos de Rina

“Ella amaba la esclavitud, azotar, golpear y cortar a su pareja sexual con pequeños cuchillos afilados hasta que se sometían a su castigo con un dolor agonizante”, relató Virginia en sus declaraciones cuando le preguntaron en una corte judicial si Rina Oh participaba de los abusos.

La exmodelo Marijke Chartouni y Roberts han contado también como Rina disfrutaba que “sus chicas cayeran a sus pies” y que iba a los sex shops a comprar trajes eróticos, juguetes sexuales y material de bondage (herramientas para atar a las personas) especiales para sus víctimas.

Virginia también confesó que Epstein estaba “absurdamente encantado” de ver como Oh abusaba de ella utilizando látigos y juguetes.

Por su parte, la acusada reafirma que ella nunca abusó de nadie. “Estaba en la habitación cuando Marijke y yo fuimos víctimas de Epstein. Me engañaron, de principio a fin”, declaró.

La exmodelo, sin embargo, niega que Oh haya sido víctima del magnate.

“No estaba haciendo ninguna pregunta. Solo hice lo que me dijeron. Y no haces preguntas... eso es de mala educación”, dijo Rina sobre su papel como reclutadora de víctimas menores de edad para el pedófilo.

La exmodelo Marijke Chartouni (en la foto) y Roberts han contado también como Rina disfrutaba que “sus chicas cayeran a sus pies” y que iba a los sex shops a comprar trajes eróticos, juguetes sexuales y material de bondage (herramientas para atar a las personas) especiales para sus víctimas. (Captura de video)

Casada con un pedófilo

Durante su participación en el podcast, Rina Oh también habló por primera vez sobre como se sentía ser esposa del otro acusado por pedofilia, Vincent Amen. “Mi esposo estuvo involucrado con Michael Jackson por una razón. Entre los dos, sabemos todo lo que necesitamos saber”, señaló.

Amen es un extrabajador de la estrella del pop, Michael Jackson, que estaría involucrado en los abusos sexuales a menores de edad. Según las investigaciones, Amen sería uno de los cinco co-conspiradores no acusados durante el juicio por abuso infantil que se le hacía a Jackson.

En el 2005, durante el proceso abierto contra Amen, quién vivía en el rancho de ‘Neverland’, negó rotundamente las acusaciones. Rina Oh afirma que fueron esas denuncias contra su esposo las que la impulsaron a declarar sobre el caso Epstein.

Frente al resultado del podcast, Vincent salió a reclamar a través de redes sociales, afirmando que todo lo expuesto acerca de su esposa es pura “falsedad” y que las afirmaciones quitan credibilidad a Virginia Roberts sobre la demanda.

Conforme a los criterios de Saber más

______________________________________

VIDEO RECOMENDADO

SJM: Detienen a hombres que captaron a menor de edad por redes