La inédita negativa del presidente Donald Trump a reconocer su derrota ante el demócrata Joe Biden en las elecciones por la Casa Blanca ha provocado rechazo de estadounidenses dentro y fuera del país.

En su primera rueda de prensa desde que se convirtió hace nueve días en presidente electo, Biden afirmó que la actitud de Trump es “vergonzosa”, pero no le impedirá prepararse para asumir la presidencia el 20 de enero del 2021.

Mientras tanto, el mandatario republicano usa su cuenta de Twitter para seguir denunciando, sin pruebas, que fue víctima de fraude y que avanzará con recursos legales para revertir su derrota electoral, más allá de que el domingo reconociera que su contrincante ganó, pero “solo porque fue una elección amañada”.

El Comercio recopiló las opiniones al respecto de dos estadounidenses que radican en el Perú y que afirman que el comportamiento de Trump sume en el desprestigio a su país.

“Una imagen probablemente manchada para siempre”

Abby Franquemont

Artesana textil. Vive en Cusco.

(Foto: Abby Franquemont / Facebook)

“Me siento aliviada de que Donald Trump no haya ganado. Biden está más a la derecha de lo me gustaría ver al gobierno de EE.UU., pero estoy muy contenta de que Kamala Harris sea vicepresidenta. En general, no estoy satisfecha con el sistema de dos partidos en el país.

La reacción de Trump seguirá siendo preocupante hasta que Biden sea investido, e incluso entonces, su mandato y el número de votos para él en estas elecciones revelan una verdad preocupante sobre la población de Estados Unidos, que creo que las minorías y los marginados siempre han conocido: el país está lleno de desigualdad y la mitad del país lo quiere así.

Creo que la imagen de Estados Unidos está probablemente manchada para siempre, o al menos, tan manchada que no se recuperará durante muchas décadas y hasta que se convierta realmente en un país moderno políticamente".

“Estados Unidos todavía necesita un cambio radical para unirse a la era moderna, no solo un líder de nuevo. Necesita una mejor educación, mejor atención médica (un acceso real y significativo a ella), y una gran cantidad de reformas políticas que no veo que ocurran”.



“Un gran daño a la reputación de Estados Unidos”

Scott Wagner

Experto en computación. Vive en Pucallpa.

"Me complace que Estados Unidos haya tenido la inteligencia de elegir a un nuevo presidente, uno que representará a todos los estadounidenses y no solo a su base. Estoy contento de que Joe Biden sea mi presidente durante los próximos cuatro años y tengo un nuevo optimismo para el futuro del mundo.

Pero a la vez estoy decepcionado porque los demócratas no puedan iniciar como se debe el nuevo gobierno. Creo que nuestros líderes se verán obligados a trabajar juntos finalmente y resolver el problema del COVID-19 y la crisis económica, así como abordar el racismo y recuperar la unidad del país.

Creo que el presidente Trump ha hecho un gran daño a la reputación de Estados Unidos y a nuestros aliados. Pasó cuatro años tratando a nuestros enemigos como amigos y alienando a nuestros aliados más cercanos".

“Creo que Biden significa el renacimiento de la esperanza y el cambio. Siento un optimismo entre mis compañeros que no he visto desde el 2008. Creo que el futuro se ve brillante por ese lado”.



