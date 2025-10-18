Gisella López Lenci
Gisella López Lenci

Escucha la noticia

00:0000:00
Segunda vuelta inédita en Bolivia: Jorge Quiroga y Rodrigo Paz buscan sacar al país de su peor crisis económica en décadas
Resumen de la noticia por IA
Segunda vuelta inédita en Bolivia: Jorge Quiroga y Rodrigo Paz buscan sacar al país de su peor crisis económica en décadas

Segunda vuelta inédita en Bolivia: Jorge Quiroga y Rodrigo Paz buscan sacar al país de su peor crisis económica en décadas

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

Bolivia está en la cuenta regresiva para terminar con 20 años de gobierno del Movimiento al Socialismo, el partido que encumbró a Evo Morales y luego a su sucesor, Luis Arce. Ahora será el turno de Jorge ‘Tuto’ Quiroga o de Rodrigo Paz, los dos candidatos que pasaron a la segunda vuelta y que hoy se están disputando la presidencia del país.

TAGS

Contenido Sugerido

Contenido GEC