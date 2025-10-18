Segunda vuelta inédita en Bolivia: Jorge Quiroga y Rodrigo Paz buscan sacar al país de su peor crisis económica en décadas

La jornada no solo será histórica porque no tendrá al MAS en la cédula de votación, con lo que se termina esta larga etapa de gobiernos de izquierda, sino porque es la primera vez que nuestro vecino acude a un balotaje, lo que ha alargado más la campaña electoral y la incertidumbre por saber cómo el nuevo gobierno afrontará la severa crisis económica y de combustible por la que viene atravesando Bolivia en los últimos años.

La gente hace fila temprano en la mañana para comprar pollo a un precio más bajo que en los mercados privados de La Paz el 11 de junio de 2025. La crisis económica de Bolivia, causada por la escasez de dólares y el gasto fiscal excesivo, ha empobrecido a la población desde el año pasado. (Photo by AIZAR RALDES / AFP). / AIZAR RALDES

La escasez de dólares derivada del gasto de las reservas es insostenible, mientras que en los últimos días las inmensas colas de autos y camiones para abastecerse de gasolina y diésel se han vuelto a multiplicar en la mayoría de ciudades del país. En este contexto, los bolivianos van a las urnas con la esperanza de que el nuevo presidente mejore la agobiante situación.

Según las últimas encuestas que se pudieron difundir bajo la ley electoral, Quiroga tiene la ventaja sobre Paz (44,9% vs. 36,5%, de acuerdo a Ipsos Ciesmori), sin embargo, la experiencia de la primera vuelta en la que los sondeos no consideraban a Paz en los primeros lugares, muestra que el final está abierto, sobre todo por el alto número de indecisos (9%) que podrían hacer inclinar la balanza.

Los candidatos:

Shock agresivo o moderado

La campaña de los candidatos se centró en sus propuestas económicas que, con matices, implican necesariamente un ajuste para poder salir del hoyo, así como el levantamiento parcial del subsidio a los combustibles, que se ha convertido en el principal gasto del Estado. Bolivia importa combustible a precio internacional y lo vende en moneda local subvencionando su costo en casi un 50%.

El expresidente Quiroga, de derecha y tendencia más liberal, ha señalado la urgencia de inyectar dólares a la economía y por eso ha dicho que pedirá un préstamo al Fondo Monetario Internacional (FMI) por 12 mil millones de dólares, recortará el gasto público y cerrará algunas empresas estatales.

Jorge Tuto Quiroga, con chaqueta oscura y camisa blanca, saluda desde lo alto de un auto. Se ven manos su alrededor alrededor, cámaras de fotos y, de fondo, una montaña

Rodrigo Paz, hijo del expresidente Jaime Paz Zamora y considerado de centroderecha, está apostando por un ajuste de las cuentas internas antes que pedir dinero a los organismos internacionales, pues el país ya tiene una deuda externa que ronda el 30% del PBI. Asimismo, ha señalado que buscará cambios en la Constitución para abrir el país a inversiones privadas, necesarias para la llegada de dólares.

“Uno busca recortes más graduales, el otro es más frontal. Pero aunque tratan de diferenciarse, ambos coinciden en tener un sistema de oposición a Evo Morales”, comenta a El Comercio la periodista boliviana Vania Sandoval. “’Tuto’ Quiroga tiene un discurso más liberal, mientras que Paz Pereira habla de un capitalismo para todos. Entonces creo que hay diferencias más discursivas”, agrega la politóloga y docente universitaria.

Rodrigo Paz con un chaleco rojo y rodeado de partidarios

El analista boliviano Gonzalo Mendieta coincide en que ambos representan posturas parecidas, con diferencias de enfoques. “’Tuto’ hace una oferta más de orden y Paz juega al consenso. Sin embargo, en cuanto a sus visiones sociales, ambos son católicos, provida y profamilia. Entonces, hay más diferencias de acento”. Sin embargo, añade que sus votantes sí son distintos. “Rodrigo Paz tiene más apoyo en el occidente del país donde hay mucho voto del antiguo votante del MAS que se siente más cómodo acercándose a él; mientras que ‘Tuto’ tiene el apoyo del oriente y de las clases urbanas medias y altas”.

Más allá de la economía

Pero la escasez de dólares y combustible no ha sido el único tema de la campaña. Como es habitual en los procesos electorales, la guerra sucia no estuvo ausente y los golpes bajos se hicieron sentir durante varias semanas, sobre todo centrados en los candidatos a la vicepresidencia, que se robaron el protagonismo.

Sin duda, un personaje clave de esta campaña ha sido Edman Lara, el binomio de Rodrigo Paz. El excapitán de la policía se volvió una estrella de TikTok cuando denunció la corrupción de sus superiores, siendo expulsado de la fuerza pública en el 2023. Desde entonces, se dedicó a estudiar Derecho, vender ropa de segunda mano y a utilizar sus redes sociales para intentar la presidencia.

Rodrigo Paz junto a su vicepresidente Edman Lara durante su último mitin de campaña en Torno, provincia de Santa Cruz, Bolivia, el 13 de agosto de 2025. (Foto: RODRIGO URZAGASTI / AFP). / RODRIGO URZAGASTI

No logró su inscripción, pero fue acogido por el Partido Demócrata Cristiano, de Paz Pereira, y se convirtió en un elemento fundamental para su victoria en primera vuelta, sobre todo porque los sectores populares se identificaban con él y con su discurso. Sin embargo, en esta segunda vuelta, Lara quiso robarle protagonismo a su candidato e incluso señaló que no dudaría en meterlo preso si no cumplía sus promesas.

“Plata hay, el problema es cuando quieres ir a buscarla afuera sin antes ordenar la casa. Solo en gastos públicos superfluos hay 1.500 millones de dólares”. Rodrigo Paz, candidato del Partido Demócrata Cristiano

“Lara fue un artífice de la atracción de voto en el occidente del país, pero también es un hombre que tiene aparentemente lados no tan claros y una retórica que por ratos hace recordar a Evo Morales, pues habla del pueblo contra las élites. Yo creo que eso le sirve para conectar con una parte del electorado que se siente frustrado y con rabia, pero lo divorcia de las clases medias que se sienten un poco asustadas de su discurso”, señala Mendieta.

Debido a ello, la campaña de Paz Pereira prefirió que tenga un perfil más bajo en las últimas semanas para así no ahuyentar los votos que necesita para poder ganar la elección.

Fotografía del candidato a la Vicepresidencia de Bolivia Juan Pablo Velasco participando en su campaña electoral, en Santa Cruz. Foto: EFE/ Juan Carlos Torrejón

Y del lado de Quiroga, su candidato a vicepresidente, Juan Pablo Velasco, también fue el objetivo de muchos ataques luego que le sacaran unos ‘tuits’ de hace una década donde hacía comentarios racistas contra la población indígena de Bolivia. El empresario cruceño de 38 años negó esas publicaciones, aunque luego se verificó que efectivamente sí los había escrito. Además, se le vinculó con una entidad bancaria que quebró y recibió un rescate financiero, proceso por el que su propio padre fue condenado.

“Terminada la primera vuelta, la campaña de ‘Tuto’ realiza una fuerte ofensiva contra Rodrigo, sobre todo porque Lara cometió muchos errores, con sus dislates y declaraciones inapropiadas, y lo puso contra las cuerdas. Pero luego cuando salen los tuits racistas de Velasco y las denuncias del Banco Fassil, entonces Rodrigo y Lara toman la iniciativa”, explica el periodista Raúl Peñaranda, director del portal Brújula Digital.

“No llueven dólares, se los tiene que traer. Para restablecer la confianza cambiaria no basta con decir que hubo cambio de Gobierno, tiene que haber dólares en los cajeros”. Jorge Rodríguez, candidato de la Coalición Libre

Los votos de Morales

Aunque Evo Morales no está en la papeleta, desde su confinamiento personal en el Chapare sigue digitando los hilos de la política boliviana. Su pedido de votar nulo en la primera vuelta derivó en que los viciados llegaran a un elevado 19%, cuando usualmente en Bolivia rondaban el 6%. Y para esta segunda vuelta, los incondicionales del expresidente y el votante habitual del MAS van a ser determinantes.

Teniendo en cuenta que estos electores se sienten muy alejados del discurso de Quiroga, podrían optar por Paz, pero también podrían volver a votar nulo o simplemente abstenerse. Y ahí está la gran incógnita y la incertidumbre sobre lo que pasará este domingo.

“No sé si ese voto evista o masista le garantice el triunfo a Rodrigo, pero ciertamente podría hacer que la ventaja que ‘Tuto’ tiene en las encuestas pudiera no ser tal”, comenta Mendieta.

El expresidente boliviano, Evo Morales, dice que para su sector y sus leales "no hay" una segunda vuelta en Bolivia. (Jorge Abrego / EFE) / Jorge Abrego

Vania Sandoval también considera que el voto de Morales podría ir hacia Paz, pero no de manera categórica. “No hay una seguridad de que ese voto vaya a migrar totalmente a Rodrigo Paz pues hay facciones que se están acomodando rápido. La agrupación Alianza Libre, que es la organización de Jorge Quiroga, agrupa a pequeños partidos y asociaciones en función de intereses más bien locales, entonces ahí también se pueden vincular”, señala la comunicadora, quien recuerda que ninguna de las dos candidaturas tiene una organización partidaria fuerte, como sí ha sido el MAS.

Uno de los discursos más recurrentes de Quiroga contra Paz ha sido señalar que su candidatura es un caballo de Troya que esconde los intereses de Evo Morales.

“’Tuto’ ha puesto a Rodrigo como una especie de sucesor del MAS, aduciendo que el voto que antes tenía Evo, sobre todo en el occidente boliviano, en las zonas andinas, ahora se ha ido donde Rodrigo. Pero esa argumentación no tiene mucho sustento porque Paz siempre ha sido opositor a Evo. Tuto ha tratado de ganarse el voto tradicional de la oposición y, desde ese punto de vista, ha sido exitoso porque los que votaron por Samuel Doria Medina en la primera vuelta se están decantando por Quiroga, pese a que el mismo Doria Medina ha dicho que apoya a Paz”, explica Peñaranda.

En medio de esta incertidumbre, lo único certero es que los bolivianos van a las urnas con la esperanza de por fin tener dólares en los bolsillos y voltear la página después de dos décadas en que el país ha desperdiciado sus recursos.

