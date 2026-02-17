Así informó el mundo sobre la destitución de José Jerí como presidente del Perú | FOTOS

Resumen

The New York Times (Estados Unidos) titula 'Perú destituye al presidente, otra vez', tras la censura de José Jerí, el 17 de febrero de 2026.
The New York Times (Estados Unidos) titula 'Perú destituye al presidente, otra vez', tras la censura de José Jerí, el 17 de febrero de 2026.
  • BBC News (Reino Unido) titula 'El Congreso de Perú destituye a José Jerí, el séptimo presidente en 10 años (y a solo dos meses de las elecciones)', el 17 de febrero de 2026.
    BBC News (Reino Unido) titula 'El Congreso de Perú destituye a José Jerí, el séptimo presidente en 10 años (y a solo dos meses de las elecciones)', el 17 de febrero de 2026.

    BBC News (Reino Unido) titula 'El Congreso de Perú destituye a José Jerí, el séptimo presidente en 10 años (y a solo dos meses de las elecciones)', el 17 de febrero de 2026.

  • The Wall Street Journal (Estados Unidos) titula 'Perú destituye a otro presidente en conflicto', tras la censura de José Jerí, el 17 de febrero de 2026.
    The Wall Street Journal (Estados Unidos) titula 'Perú destituye a otro presidente en conflicto', tras la censura de José Jerí, el 17 de febrero de 2026.

    The Wall Street Journal (Estados Unidos) titula 'Perú destituye a otro presidente en conflicto', tras la censura de José Jerí, el 17 de febrero de 2026.

  • The Guardian (Reino Unido) titula 'Presidente de Perú destituido en 'juicio político exprés' tras solo cuatro meses', tras la censura de José Jerí, el 17 de febrero de 2026.
    The Guardian (Reino Unido) titula 'Presidente de Perú destituido en 'juicio político exprés' tras solo cuatro meses', tras la censura de José Jerí, el 17 de febrero de 2026.

    The Guardian (Reino Unido) titula 'Presidente de Perú destituido en 'juicio político exprés' tras solo cuatro meses', tras la censura de José Jerí, el 17 de febrero de 2026.

  • CNN (Estados Unidos) titula 'El líder peruano José Jerí es destituido por el escándalo 'Chifa-gate', mientras la 'maldición' presidencial ataca de nuevo', tras la censura de José Jerí, el 17 de febrero de 2026.
    CNN (Estados Unidos) titula 'El líder peruano José Jerí es destituido por el escándalo 'Chifa-gate', mientras la 'maldición' presidencial ataca de nuevo', tras la censura de José Jerí, el 17 de febrero de 2026.

    CNN (Estados Unidos) titula 'El líder peruano José Jerí es destituido por el escándalo 'Chifa-gate', mientras la 'maldición' presidencial ataca de nuevo', tras la censura de José Jerí, el 17 de febrero de 2026.

  • CNN en Español titula 'El Congreso de Perú destituye al presidente José Jerí tras aprobar moción de censura', el 17 de febrero de 2026.
    CNN en Español titula 'El Congreso de Perú destituye al presidente José Jerí tras aprobar moción de censura', el 17 de febrero de 2026.

    CNN en Español titula 'El Congreso de Perú destituye al presidente José Jerí tras aprobar moción de censura', el 17 de febrero de 2026.

  • El País (España) titula 'El Congreso de Perú tumba al presidente José Jerí apenas cuatro meses después de nombrarlo', el 17 de febrero de 2026.
    El País (España) titula 'El Congreso de Perú tumba al presidente José Jerí apenas cuatro meses después de nombrarlo', el 17 de febrero de 2026.

    El País (España) titula 'El Congreso de Perú tumba al presidente José Jerí apenas cuatro meses después de nombrarlo', el 17 de febrero de 2026.

  • Clarín (Argentina) titula 'Perú: el Congreso echó a José Jerí y cambia de presidente por octava vez en casi diez años', el 17 de febrero de 2026.
    Clarín (Argentina) titula 'Perú: el Congreso echó a José Jerí y cambia de presidente por octava vez en casi diez años', el 17 de febrero de 2026.

    Clarín (Argentina) titula 'Perú: el Congreso echó a José Jerí y cambia de presidente por octava vez en casi diez años', el 17 de febrero de 2026.

  • O Globo (Brasil) titula 'Congreso de Perú aprueba proceso de destitución contra el presidente interino José Jerí', el 17 de febrero de 2026.
    O Globo (Brasil) titula 'Congreso de Perú aprueba proceso de destitución contra el presidente interino José Jerí', el 17 de febrero de 2026.

    O Globo (Brasil) titula 'Congreso de Perú aprueba proceso de destitución contra el presidente interino José Jerí', el 17 de febrero de 2026.

  • Al Jazeera (Qatar) titula 'El Congreso de Perú vota a favor de destituir al presidente José Jerí en una reorganización de gobierno', el 17 de febrero de 2026.
    Al Jazeera (Qatar) titula 'El Congreso de Perú vota a favor de destituir al presidente José Jerí en una reorganización de gobierno', el 17 de febrero de 2026.

    Al Jazeera (Qatar) titula 'El Congreso de Perú vota a favor de destituir al presidente José Jerí en una reorganización de gobierno', el 17 de febrero de 2026.

Por Agencia EFE

El Congreso de Perú destituyó este martes al presidente interino, el derechista José Jerí, a menos de dos meses de las elecciones generales, lo que se convierte en el octavo cambio presidencial que vive el país andino en casi una década de inestabilidad política, iniciada tras los comicios de 2016.

