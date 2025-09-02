Daniel Bedoya Ramos
Daniel Bedoya Ramos

Escucha la noticia

00:0000:00
Jugadas y movidas en el ‘ajedrez mundial’: China, India y Rusia juntos en medio de los aranceles de Donald Trump
Resumen de la noticia por IA
Jugadas y movidas en el ‘ajedrez mundial’: China, India y Rusia juntos en medio de los aranceles de Donald Trump

Jugadas y movidas en el ‘ajedrez mundial’: China, India y Rusia juntos en medio de los aranceles de Donald Trump

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

China recibió a los más altos dirigentes de 20 países, principalmente de Asia, en la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS), realizada en la ciudad de Tianjin. Y uno de los momentos más llamativos fue el encuentro entre el mandatario chino Xi Jinping, el presidente ruso Vladimir Putin y el primer ministro de India, Narendra Modi, en el contexto de la imposición de aranceles por parte de Estados Unidos.

TAGS

Contenido Sugerido

Contenido GEC