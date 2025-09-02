Jugadas y movidas en el ‘ajedrez mundial’: China, India y Rusia juntos en medio de los aranceles de Donald Trump

El bloque reúne también como estados miembros a Irán, Pakistán, Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán, Uzbekistán y Bielorrusia. Además, integra a otros países como observadores.

La creación de este grupo se dio en el 2001 y con el paso de los años ha seguido creciendo en influencia. Jorge Moreno, profesor de relaciones internacionales en la Universidad de Lima, indica que el grupo se centra en cooperación económica y en seguridad.

“Desde su creación se comentaba que era una organización para crear un contrapeso frente a la OTAN, porque inicialmente se centró mucho en la seguridad. Es importante porque congrega a países que en su conjunto equivalen a casi un tercio del PBI mundial y a más de la mitad de la población de nuestro planeta”, recuerda el docente en conversación con El Comercio.

La reunión de este año tuvo un especial sentido. Para el catedrático, esta nueva cumbre “ha ayudado a la consolidación de China, que se ofrece como un poder regional que hace contrapeso a Estados Unidos” .

En este sentido, Xi Jinping dirigió sus críticas, aunque sin mencionar a Estados Unidos, contra el “comportamiento de hostigamiento y acoso de determinados países”. “Pedimos a los socios de la organización que se opongan a la mentalidad propia de la Guerra Fría y a las confrontaciones. En vez de ello, queremos que apoyen el sistema de comercio multilateral”, dijo.

Y siguiendo esa línea, Xi anunció que China destinará este año ayudas de unos 280 millones de dólares a los Estados miembros del bloque.

Aun así, el analista internacional Roberto Heimovits advierte que, más allá de la pompa, los banquetes y el desfile, “no hay que olvidarnos de que lo que en verdad cuenta es si van a ser capaces de llegar a algún acuerdo significativo” . Es decir, acciones que vayan más allá del discurso contra la hegemonía de Estados Unidos.

“En el ajedrez político global, China es la gran potencia ascendente y Estados Unidos es la gran potencia dominante, para hablar en terminología de relaciones internacionales, y el ascendente siempre quiere ver que el dominante pierda poder. Eso va va más allá de Donald Trump”, explica Heimovits. Y es que hay otro factor en las nuevas relaciones internacionales: los aranceles del gobernante estadounidense.

Los aranceles de Trump

Para los analistas consultados en este informe, los aranceles que impone la gestión de Donald Trump tienen influencia en las nuevas relaciones internacionales.

Es por eso que la presencia de Narendra Modi no pasó desapercibida. Hoy India enfrenta aranceles del 50% sobre varios productos exportados a Estados Unidos, país con el que mantenía buenas relaciones. En parte, los aranceles responden una represalia por las compras de petróleo ruso por parte de Nueva Delhi.

Xi Jinping se reunió con Modi. En su discurso aseguró que es la decisión correcta que India y China sean amigos, y “que el dragón y el elefante bailen juntos”. Modi también se comprometió a impulsar “relaciones sobre la base de la confianza mutua, la dignidad y la sensibilidad”.

Heimovits recuerda que China e India tienen problemas muy graves que siguen pendientes. “China tiene una posición bastante agresiva contra la India. Tiene un problema limítrofe: no nos olvidemos que China ocupa decenas de miles de kilómetros cuadrados de la India desde 1962 [guerra sino-india], cuando China atacó”, indica.

Además, también recuerda un polémico proyecto en el Himalaya. Se trata de la presa hidroeléctrica más grande del mundo, en el río Yarlung Tsangpó, y que preocupa en India por el impacto ambiental que afectaría a millones de indios. Según la BBC, esta obra comenzó en julio del 2025, en territorio tibetano.

En esa línea, agrega Heimovits que “ si China hace concesiones y efectivamente logra aprovechar este momentáneo alejamiento entre Estados Unidos y la India, sería una buena jugada de la política exterior china" .

Además… "Hacemos muy pocos negocios con India" Fiel a su estilo, el presidente Donald Trump habló en las redes sociales y señaló que India ofreció “reducir sus aranceles a cero, pero se está haciendo tarde”. “Lo que pocas personas entienden es que hacemos muy pocos negocios con India, pero ellos hacen una enorme cantidad de negocios con nosotros", indicó en Truth Social. Añadió que hasta la fecha la relación comercial había sido unilateral. No dejó de puntualizar que India compra la mayor parte de su petróleo y productos militares a Rusia, y muy poco a Estados Unidos.

Otro caso es el de Rusia. Si bien no sufre la política de aranceles, sí enfrenta las sanciones económicas debido a la guerra que desarrolla en Ucrania. La cumbre fue una oportunidad para que Vladimir Putin apareciera en público y culpara de la guerra a “los constantes intentos de Occidente de llevar a Ucrania a la OTAN”.

“Es este un sinsabor para Estados Unidos porque, digamos, con esas medidas figurativamente está empujando a India hacia los brazos de China, o está empujando también a Rusia hacia los brazos de Beijing. Son efectos de las medidas económicas que está tomando Estados Unidos para afianzar su posición dominante” , explica Jorge Moreno.

En sus palabras, la cumbre es un reflejo de que nos dirigimos a un mundo multipolar. Tras la caída de la Unión Soviética, en 1991, Estados Unidos quedó como figura dominante, pero hoy el mundo “está configurándose como un mundo tripolar, con Estados Unidos y China, las dos principales potencias, y una tercera potencia; Rusia, ya que lo es militarmente”.

Demostración de fuerza

China no dejará pasar la oportunidad de demostrar su fuerza.

Según informe de la agencia AFP, el gobierno comunista exhibirá armas de última generación como misiles antibuque, drones submarinos o escudos antimisiles durante un gran desfile militar el miércoles 3 en la Plaza de Tiananmen.

En el desfile, Xi Jinping estará acompañado por Vladimir Putin. Presentará armamento de “fabricación nacional” que está operativo.

Algunas novedades son cuatro misiles antibuque (YJ-15, YJ-17, YJ-19 y YJ-20) de varios metros de longitud, que pueden lanzarse desde barcos o aviones. También se estima que tienen velocidad hipersónica. Otro cambio es el dron submarino, es decir, vehículos no tripulados. En este se encuentra el denominado “AJX002”, que mide entre 18 y 20 metros de largo.

Un punto aparte merecen el “sistema de defensa antiaérea láser más potente del mundo” y los nuevos misiles balísticos intercontinentales con capacidad para transportar ojivas nucleares, una nueva generación de armas nucleares.