Punto a favor

Trump no tiene, en realidad, motivos de queja. La última valla en la discusión previa -mantener o no los micrófonos abiertos durante los 90 minutos que durará el debate- se superó dando el gusto a los republicanos: se cerrará el micrófono del candidato que no esté en el uso de la palabra. La campaña de Harris pretendía que los micros estuvieran activados en todo momento en la idea de que los votantes pudieran escuchar los exabruptos de Trump mientras hablara su rival y ello acabara perjudicándolo.