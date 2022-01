Conforme a los criterios de Saber más

Kate Harrisson ha vivido cuatro años sumamente intensos como embajadora del Reino Unido en el Perú. Asumió el cargo cuando el país cambiaba de mando tras una controversial renuncia presidencial. A la constante turbulencia política se sumó la pandemia. En este tiempo también se consumó el ‘brexit’ y se conmemoró el bicentenario de la independencia de nuestra nación.

A poco de dejar el puesto, el mismo que asumirá en abril Gavin Cook, la diplomática comparte con El Comercio un balance de su trabajo y su visión del Perú que conoció.

—¿Esperaba encontrar tal nivel de caos político cuando llegó al Perú?

Perú siempre me pareció un país complejo, pero interesante, con muchas diferencias geográficas, en términos de desigualdades, pobreza, pero que también había tenido un crecimiento económico impresionante los últimos años. Como una persona nueva en el país, yo no necesariamente había anticipado ese tipo de turbulencias políticas iban a pasar, cuando empecé en el cargo, que fue a principios de abril, ya estaba el presidente Martín Vizcarra. Entonces sí, luego vinieron tiempos difíciles.

Uno de los momentos más impresionantes para mí fue cuando poco después de asumir el cargo el presidente Vizcarra fue a Piura para inspeccionar la situación de El Niño que había pasado el año anterior, y estando allá lamentó que nada hubiera cambiado después de un año de esas inundaciones. Y para mí eso también tiene que ver con la situación del Perú. Hay tantas cosas muy buenas, hay mucho potencial, pero a veces es muy difícil lograr atender las cosas necesarias, urgentes e importantes que tienen que ver con la igualdad, los derechos humanos, la inversión en la gente.

—En los últimos años, el Reino Unido y el Perú han ejecutado proyectos de infraestructura y han colaborado en temas como la pandemia. ¿Qué tan difícil fue lograrlo con la inestabilidad política?

El Reino Unido y el Perú siempre han tenido vínculos importantes e históricos. Siempre hemos sido un inversor importante en el país. Pero sí, maso menos al tiempo de mi llegada las relaciones se han profundizado un poco. Poco antes habíamos firmado el acuerdo gobierno a gobierno por los Panamericanos y para mí fue obvio que había mucho más que podíamos hacer en términos de apoyar el desarrollo del país a través de la infraestructura porque la infraestructura no es únicamente obras, sino que es la manera de entregar servicios públicos para mejorar la calidad de vida de diferentes personas en todo el país.

Perú solicitó apoyo al gobierno británico durante la ejecución de las obras de los Juegos Panamericanos 2019. (Foto: GEC)

—Más allá de los cambios de gobierno…

Sí, hemos continuado con esas relaciones, por supuesto con diferentes ministros y presidentes, pero siempre con el mismo objetivo.

—¿Cómo es el Perú que conoció estos cuatro años?

Lo bueno del Perú es que es un país lleno de color. Hay muchas diferencias, algunas no son buenas, pero también hay diferencias increíbles. Los idiomas, los colores, las diferencias geográficas. Me encanta viajar por diferentes partes del país. Si uno se va a Madre de Dios verá que es muy diferente de Huaraz. Eso es lo que es increíble del Perú, la cultura, la historia, la calidez de la gente.

—¿Y lo malo?

Lo malo tiene que ver con el COVID-19. Es cierto que los problemas en el sistema de educación, salud, sanidad y agua potable ya estaban antes del COVID-19, pero con esa gran presión de la pandemia se volvieron más evidentes. Y eso es muy triste porque no es realmente que haya una falta de dinero, sino que es más un tema de voluntad política para invertir a largo plazo y también es el tema de la corrupción.

Yo recuerdo que tras la controversia por la salida de PPK, el presidente Martín Vizcarra dijo que el Perú iba a luchar muy arduamente contra la corrupción, lo dijo en una conferencia en la que el Perú era anfitrión, no recuerdo si fue de la OEA o de la OCDE. Recuerdo que en ese momento pensé ‘qué bueno que pese a esa controversia el Perú va a seguir luchando contra la corrupción’. Pero como hemos visto no es suficiente decirlo solo de una conferencia. Hay mucho por hacer para superar los retos de la corrupción y es triste porque 10 soles o 100 soles dentro de la corrupción son 10 soles o 100 soles que no están llegando a la gente.

—¿Las crisis políticas han afectado la imagen de nuestro país?

Yo creo que lo que la gente dice más que nada es que desde el 2000 en el Perú hemos visto un crecimiento económico impresionante, el Perú ha bajado muchísimo su nivel de pobreza. Ese tipo de camino es muy bueno. Lo que es una lástima es que el Perú tiene el potencial para crecer mucho más, pero por el tema de las turbulencias políticas y las peleas entre diferentes grupos no hay ese enfoque de seguir adelante, de avanzar, y al mismo tiempo hemos visto que hay comunidades en el país que todavía están dejadas por detrás. Se necesita un gobierno con políticas claras, con una visión de largo plazo y cuando hay tantas turbulencias es muy difícil no únicamente pensar en políticas a largo plazo, sino también implementarlas.

(El Comercio)

—La pandemia marcó casi la mitad de su gestión. ¿Cómo fue para usted enfrentar ese proceso?

Fueron momentos difíciles, pero para mí no fue una sorpresa. Yo estuve en Hong Kong durante la epidemia de SARS en el 2003. Entonces cuando vi lo que estaba pasando en China me pareció que eso iba a ser un gran problema global y que iba a afectar especialmente a Latinoamérica por los problemas del sistema de salud y la informalidad.

En términos de mi trabajo, en ese momento lo que fue más urgente fue la necesidad de repatriar a los turistas británicos. Ese trabajo, que duró unos dos meses, fue bastante difícil, muy arduo, pero también fue un momento de trabajar muy estrechamente en equipo. Personalmente también fue difícil porque mi familia se fue al Reino Unido por unos meses. En estas situaciones uno siempre debe elegir entre la familia y el trabajo, y esas no son decisiones fáciles.

—¿Cuál es el reto más urgente que ve en el Perú?

Un tema que es transversal es el de la gobernanza, que es algo fundamental para cada política, no importa si son políticas para el cambio climático, para invertir en infraestructura o políticas en términos de enfoque de género. La gobernanza es algo que es transversal, entonces yo creo que ahí es donde no únicamente el gobierno debe enfocarse, sino también la población en general porque la responsabilidad es compartida.

—¿Cuáles fueron las prioridades de su gestión y en qué estado está la relación del Perú con el Reino Unido?

Yo me he enfocado más en infraestructura, cambio climático. Perú es uno de los países más vulnerables del mundo al cambio climático. El tema de género siempre ha sido muy importante para mí. Hay muchos problemas que tienen que ver con violencia, también la falta de empoderamiento político y económico de las mujeres y también de otros grupos vulnerables. Hay mucho por hacer en ese aspecto.

(Foto: Anthony Niño de Guzmán / El Comercio)

—¿En qué más se puede trabajar en conjunto en adelante?

Otro tema que creo que va a ser importante para el futuro es que hemos firmado y ratificado un acuerdo de libre comercio entre el Reino Unido y el Perú. También estamos trabajando un acuerdo de doble tributación. Yo creo que hay algunas partes de la relación comercial que todavía tienen espacio para mejorar.

También espero que en el futuro exista la posibilidad de que más peruanos y peruanas puedan visitar el Reino Unido. Yo sé que hay presión para cambiar nuestro sistema de visas para los viajeros peruanos, es algo que todavía no hemos logrado, pero sabemos de su importancia. También está el tema de la cultura porque no se trata únicamente de lo que el Reino Unido puede traer al Perú, debemos pensar mucho más en lo que el Perú puede dar al Reino Unido. Hace poco hemos tenido una exposición de la cultura y de la historia del Perú en el Museo Británico de Londres y ha tenido una bienvenida muy fuerte. Creo que hay más por hacer en ese sentido.

—¿Seguirá la cooperación en lo relativo a la pandemia?

La cooperación en la pandemia ha sido muy importante. Hemos donado ventiladores, diferentes tipos de equipos durante los momentos más duros. También tenemos bastante colaboración en el tema científico, incluso antes de la pandemia y más recientemente hemos trabajado mucho en temas como secuenciamiento genómico y hemos tenido reuniones entre nuestros expertos para intercambiar información sobre diferentes variantes del virus.

Yo creo que la colaboración científica, especialmente en términos de la salud, pero no únicamente en eso, va a continuar siendo importante. Hemos trabajado no únicamente el tema de la ciencia por la ciencia, sino mucho más la ciencia por la innovación y también la ciencia para resolver problemas que existen en el país, como el retroceso de los glaciares y la falta de agua.

—¿Cómo recordará su paso por el Perú y qué es lo que más extrañará?

Yo creo que voy a recordar más mis viajes por el país. He visitado casi todas las regiones, creo que me falta únicamente Ucayali y tengo planes para ir a fines de febrero porque tenemos algunos proyectos, especialmente en el ámbito del cambio climático y el trabajo con comunidades indígenas y poblaciones locales para mejorar sus oportunidades de vida. Por supuesto que también voy a extrañar la comida, cuando llegué al Perú estaba con menos kilos que ahora (risas), la comida peruana es realmente muy rica. También voy a extrañar a la gente, pero afortunadamente tengo bastantes amigos y amigas peruanos y peruanas entonces no creo que vaya a tener problemas para mantenerme en contacto con el país.

—Usted se ha manifestado sobre el cambio climático, la libertad de expresión o el derrame de petróleo en Ventanilla. ¿Por qué es importante que un diplomático opine sobre estos temas?

Yo creo que es muy importante. Tenemos la firme creencia de que los derechos humanos son universales, es muy importante que cuando tenemos preocupaciones lo digamos. Hay temas muy importantes como la igualdad de género, los derechos de las mujeres, de la comunidad LGTBIQ+ y la libertad de prensa.

La libertad de prensa es importante no solo para la prensa, sino porque sin ella no hay transparencia, no hay un mecanismo para poner a un gobierno en balance. Nosotros tenemos la creencia de que no importa qué tan difíciles sean las cosas es muy importante respetar los derechos universales y también tener un balance porque el poder de un gobierno, de un grupo, no debe ser absoluto. Debemos enfocarnos mucho más en los derechos y no en el poder.

La libertad de expresión no incluye la incitación al odio o a la violencia. El periodismo, las y los periodistas tienen la responsabilidad de regirse por los más altos estándares éticos. https://t.co/LUSFAcrmRV — Kate Harrisson 🇬🇧 (@kate_harrisson) January 19, 2022

El derrame de petróleo en Ventanilla evidencia la importancia de tener mecanismos de prevención y planes de contingencia sólidos y efectivos. Mi equipo está en contacto con las autoridades peruanas y estamos evaluando acciones de apoyo ante este desastre ecológico. — Kate Harrisson 🇬🇧 (@kate_harrisson) January 21, 2022

—Hablemos un poco de su país. En las últimas semanas se ha cuestionado mucho al primer ministro Boris Johnson por el escándalo de las fiestas en Downing Street. ¿Cómo reacciona a eso?

Yo soy funcionaria, no política, no soy del Partido Conservador ni de otro partido, entonces quienes somos funcionarios siempre estamos trabajando para el gobierno del día. Pero sí, lo que hemos visto en las últimas semanas en el Reino Unido ha sido controversias vinculadas con el tema del COVID-19 y las formas de aislamiento, cuarentena y si funcionarios o ministros han roto las reglas que estuvieron impuestas en los momentos más fuertes de la pandemia y por eso es un tema tan emocional. Muchas personas durante esos momentos perdieron a sus seres queridos. Hay una investigación formal que está en camino. Es difícil cuando hay tantas emociones.

—Durante su tiempo en el Perú también se consumó el Brexit. ¿Cómo está resultado hasta ahora?

Muchos me preguntan por el Brexit, pero realmente después de nuestra salida no ha sido un tema tan fuerte para nosotros porque el COVID-19 y el manejo de la pandemia ha sido un tema mucho más urgente en las mentes de los políticos y del gobierno del Reino Unido. En este momento estamos todavía en discusiones con la Unión Europea sobre el protocolo de Irlanda del Norte y esa es la parte más controversial y compleja, pero para nosotros lo que es realmente importante y siempre va a ser prioridad es mantener al país unido y eso incluye a Irlanda del Norte. Para nosotros es muy importante que el tema de Brexit no vaya a tener un impacto negativo sobre el país y su unidad.

