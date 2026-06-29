BBC News del Reino Unido titula "Keiko Fujimori gana las elecciones en Perú con el conteo al 100 % a falta de proclamación oficial".
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BBC News del Reino Unido titula "Keiko Fujimori gana las elecciones en Perú con el conteo al 100 % a falta de proclamación oficial".
  • BBC News del Reino Unido titula "Keiko Fujimori gana las elecciones en Perú con el conteo al 100 % a falta de proclamación oficial".
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    BBC News del Reino Unido titula "Keiko Fujimori gana las elecciones en Perú con el conteo al 100 % a falta de proclamación oficial".

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    BBC News del Reino Unido titula "Keiko Fujimori gana las elecciones en Perú con el conteo al 100 % a falta de proclamación oficial".

  • Le Monde de Francia titula "En Perú, Keiko Fujimori fue elegida oficialmente presidenta con el 50,13 % de los votos".
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    Le Monde de Francia titula "En Perú, Keiko Fujimori fue elegida oficialmente presidenta con el 50,13 % de los votos".

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    Le Monde de Francia titula "En Perú, Keiko Fujimori fue elegida oficialmente presidenta con el 50,13 % de los votos".

  • Clarín de Argentina titula "Perú: se confirmó el triunfo de Keiko Fujimori y de cuánto fue la mínima diferencia de votos a su favor".
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    Clarín de Argentina titula "Perú: se confirmó el triunfo de Keiko Fujimori y de cuánto fue la mínima diferencia de votos a su favor".

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    Clarín de Argentina titula "Perú: se confirmó el triunfo de Keiko Fujimori y de cuánto fue la mínima diferencia de votos a su favor".

  • O Globo de Brasil titula "Keiko Fujimori es elegida presidenta de Perú tras 22 días de recuento de votos".
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    O Globo de Brasil titula "Keiko Fujimori es elegida presidenta de Perú tras 22 días de recuento de votos".

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    O Globo de Brasil titula "Keiko Fujimori es elegida presidenta de Perú tras 22 días de recuento de votos".

  • France 24 de Francia titula "Keiko Fujimori, la cuarta sí es la vencida: claves de una reñida victoria y su futuro mandato en Perú".
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    France 24 de Francia titula "Keiko Fujimori, la cuarta sí es la vencida: claves de una reñida victoria y su futuro mandato en Perú".

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    France 24 de Francia titula "Keiko Fujimori, la cuarta sí es la vencida: claves de una reñida victoria y su futuro mandato en Perú".

  • CNN en Español titula "Con el conteo de actas al 100 %, Keiko Fujimori gana las elecciones en Perú de acuerdo con la autoridad electoral".
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    CNN en Español titula "Con el conteo de actas al 100 %, Keiko Fujimori gana las elecciones en Perú de acuerdo con la autoridad electoral".

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    CNN en Español titula "Con el conteo de actas al 100 %, Keiko Fujimori gana las elecciones en Perú de acuerdo con la autoridad electoral".

  • DW de Alemania titula "Keiko Fujimori será la próxima presidenta de Perú".
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    DW de Alemania titula "Keiko Fujimori será la próxima presidenta de Perú".

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    DW de Alemania titula "Keiko Fujimori será la próxima presidenta de Perú".

Por Agencia EFE

El escrutinio de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Perú concluyó este lunes, veintidós días después de la votación celebrada el 7 de junio, y confirmó el triunfo de la candidata Keiko Fujimori sobre Roberto Sánchez, por una estrecha diferencia de 49.641 votos.

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