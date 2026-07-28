BBC News del Reino Unido informa sobre la toma de mando de la presidenta Keiko Fujimori.
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BBC News del Reino Unido informa sobre la toma de mando de la presidenta Keiko Fujimori.
  • BBC News del Reino Unido informa sobre la toma de mando de la presidenta Keiko Fujimori.
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    BBC News del Reino Unido informa sobre la toma de mando de la presidenta Keiko Fujimori.

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    BBC News del Reino Unido informa sobre la toma de mando de la presidenta Keiko Fujimori.

  • CNN en español informa sobre la toma de mando de la presidenta Keiko Fujimori.
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    CNN en español informa sobre la toma de mando de la presidenta Keiko Fujimori.

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    CNN en español informa sobre la toma de mando de la presidenta Keiko Fujimori.

  • O Globo de Brasil informa sobre la toma de mando de la presidenta Keiko Fujimori.
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    O Globo de Brasil informa sobre la toma de mando de la presidenta Keiko Fujimori.

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    O Globo de Brasil informa sobre la toma de mando de la presidenta Keiko Fujimori.

  • El País de España informa sobre la toma de mando de la presidenta Keiko Fujimori.
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    El País de España informa sobre la toma de mando de la presidenta Keiko Fujimori.

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    El País de España informa sobre la toma de mando de la presidenta Keiko Fujimori.

  • Clarín de Argentina informa sobre la toma de mando de la presidenta Keiko Fujimori.
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    Clarín de Argentina informa sobre la toma de mando de la presidenta Keiko Fujimori.

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    Clarín de Argentina informa sobre la toma de mando de la presidenta Keiko Fujimori.

  • CNN en español informa sobre la toma de mando de la presidenta Keiko Fujimori.
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    CNN en español informa sobre la toma de mando de la presidenta Keiko Fujimori.

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    CNN en español informa sobre la toma de mando de la presidenta Keiko Fujimori.

  • La agencia Associated Press informa sobre la toma de mando de la presidenta Keiko Fujimori.
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    La agencia Associated Press informa sobre la toma de mando de la presidenta Keiko Fujimori.

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    La agencia Associated Press informa sobre la toma de mando de la presidenta Keiko Fujimori.

Por Agencia EFE

Keiko Fujimori juró este martes como presidenta de Perú para el quinquenio 2026-2031, acto con el que asume oficialmente el cargo para el que fue elegida en las recientes elecciones, en las que se impuso en la segunda vuelta por una ajustada diferencia de menos de 50.000 votos sobre Roberto Sánchez.

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