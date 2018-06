Kim Jong-un "se arrodilló y le suplicó" a Donald Trump que no cancele la cumbre

El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un , suplicó al presidente de Estados Unidos , Donald Trump , que no cancelera la cumbre programada para celebrarse el 12 de junio en Singapur, dijo hoy el abogado presidencial Rudy Giuliani.

El exalcalde de Nueva York dijo durante una conferencia en Tel Aviv al diario israelí Globes que Trump canceló la cumbre debido a las amenazas norcoreanas de desatar una guerra nuclear e insultos dirigidos a políticos estadounidenses.

"Nosotros dijimos: no vamos a tener una cumbre en estas circunstancias", afirmó Giuliani. Después, Kim Jong-un "se arrodilló y suplicó" que la cumbre se llevara a cabo, que es exactamente la posición en la que queremos colocarlo", relató el abogado de Trump.

El presidente estadounidense aceptó reunirse con Kim Jong-un con la esperanza de lograr persuadir al líder norcoreano de que abandone totalmente su programa nuclear. Por su parte, Kim Jong-un busca salir del aislamiento internacional para poder impulsar el comercio exterior y las inversiones en su empobrecido país.

Respecto al conflicto en Medio Oriente, Guiliani responsabilizó a la Autoridad Nacional Palestina por la falta de avances en las negociaciones de paz con Israel.

"No hay mucho más que Israel puede hacer para alcanzar una paz realista, salvo defenderse a sí mismo y señalar que no se puede vivir junto a un Estado terrorista. No necesitamos un Estado terrorista palestino donde los jóvenes sean entrenados para matarte a ti a a mí", afirmó el hombre de confianza de Trump.



Fuente: La Nación / GDA