El mismo día en que el canciller de Corea del Norte aseguró en Nueva York que el discurso del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ante la Asamblea de la ONU era una declaración de guerra, desde el régimen de Pyongyang lanzaron otra amenaza, esta vez en forma de video.

Ayer el sitio oficialista DPRK Today emitió imágenes en que aparecen soldados estadounidenses, también el republicano, y misiles lanzados que atacan blancos de EE.UU., como aviones de la Fuerza Aérea y buques de la marina. La propaganda impulsada por el gobierno del líder Kim Jong-un es una animación sobre un posible ataque a Estados Unidos, en medio de la creciente tensión entre ambos países y luego de que Trump asegurara estar dispuesto a "destruir completamente" al país si su gente se ve amenazada. En ella se ven explosiones, lanzamiento y mucho fuego.

Asimismo, se pueden ver frases escritas en coreano y una de ellas aclara sin medias tintas: "Si un F-35, un B-1B o el Carl Vinson lideran un ataque estadounidense, se dirigirán a la tumba en ese orden", según lo publicado por el diario The Independent. En Nueva York, el canciller norcoreano Ri Yong Ho dijo a periodistas que "la declaración de guerra" le da a Corea del Norte "todo el derecho" bajo la Carta de las Naciones Unidas de tomar represalias, incluso la posibilidad de "derribar bombarderos estadounidenses aun cuando no hayan entrado en el espacio aéreo de nuestro país".

— Movimientos que alarman — El régimen de Corea del Norte movió aviones y reforzó las defensas en su costa después de que Estados Unidos enviara bombarderos B-1B a la Península Coreana durante el fin de semana, reportó la agencia de noticias Yonhap de Corea del Sur citando a la agencia de inteligencia del país. Washington pareció haber revelado intencionalmente la ruta de vuelo de sus bombarderos porque Corea del Norte parecía no haber estado en conocimiento, dijo el reporte. El Servicio Nacional de Inteligencia de Corea del Sur no pudo confirmar el reporte inmediatamente. Fuente: GDA/La Nación