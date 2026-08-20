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Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

In this pool photograph distributed by the Russian state agency Sputnik, Russia's President Vladimir Putin (L) shakes hands with China's President Xi Jinping during a meeting at The Great Hall of the People in Beijing on September 2, 2025. (Photo by Sergey Bobylev / POOL / AFP)
In this pool photograph distributed by the Russian state agency Sputnik, Russia's President Vladimir Putin (L) shakes hands with China's President Xi Jinping during a meeting at The Great Hall of the People in Beijing on September 2, 2025. (Photo by Sergey Bobylev / POOL / AFP)
Por Francisco Sanz Gutiérrez

Tres meses han pasado desde la última visita de Vladimir Putin a Beijing, la capital china. El presidente ruso llegó allí en mayo para conversar con su homólogo chino, Xi Jinping, y celebrar el aniversario 25 del Tratado de Buena Vecindad y Cooperación Amistosa entre ambas naciones.