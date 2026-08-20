Tres meses han pasado desde la última visita de Vladimir Putin a Beijing, la capital china. El presidente ruso llegó allí en mayo para conversar con su homólogo chino, Xi Jinping, y celebrar el aniversario 25 del Tratado de Buena Vecindad y Cooperación Amistosa entre ambas naciones.

Curiosamente, el líder del Kremlin realizó esa visita apenas una semana después de que Xi recibiera nada menos que a Donald Trump en medio de un aparatoso despliegue de seguridad. La presencia del mandatario estadounidense en la capital china, que duró menos de 48 horas, sirvió para abordar temas comerciales y estabilizar la relación bilateral entre ambas superpotencias rivales.

Si bien Trump no consiguió la firma de acuerdos concretos, sí se llevó la promesa de Xi de devolver la visita a Washington, la cual se materializará a fines de setiembre de este año.

Volviendo a la cita entre Xi y Trump de mayo, la cadena británica BBC señaló que algunos altos funcionarios y analistas en la capital estadounidense esperaban que el líder republicano lograra distanciar a Beijing de Moscú, pero que tales expectativas solo habrían quedado en deseos, pues “China y Rusia han descrito en los últimos años sus vínculos como una amistad sin límites”.

Lo ocurrido en los últimos días parece ser una prueba de esta relación indestructible, hoy representada por dos líderes autoritarios que, entre ambos, suman 40 años al mando y que no tienen la menor intención de ceder la posta.