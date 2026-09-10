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Resumen

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Los expertos destacaron la necesidad de seguir avanzando por el camino de la sustentabilidad | Foto: Agencia EFE
Los expertos destacaron la necesidad de seguir avanzando por el camino de la sustentabilidad | Foto: Agencia EFE
Por Agencia EFE

La agropecuaria brasileña, el sector económico más pujante del gigante sudamericano aún tiene mucho camino por delante para ser más sostenible y poder lidiar mejor con desafíos climáticos como El Niño, afirmaron expertos.