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Arde una refinería en Moscú tras un masivo ataque de Ucrania con drones. (Foto: EFE).
Arde una refinería en Moscú tras un masivo ataque de Ucrania con drones. (Foto: EFE).
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Por Christian Mestanza Arquiñigo

El mayor ataque ucraniano con drones contra Moscú desde el inicio de la invasión rusa incendió una refinería, obligó a cancelar o retrasar más de 520 vuelos y provocó una nueva amenaza para el Kremlin. El bombardeo se produjo apenas unos días después del cierre de la cumbre del G7, en la que los líderes occidentales acordaron incrementar la presión sobre Rusia para poner fin al conflicto, que ya supera los cuatro años.

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