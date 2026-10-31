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Resumen

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En esta foto del 10 de marzo de 1937, Amelia Earhart saluda desde su Lockheed 10E Electra. Ocho días después inició su travesía aérea alrededor del mundo. (Foto: AP)
En esta foto del 10 de marzo de 1937, Amelia Earhart saluda desde su Lockheed 10E Electra. Ocho días después inició su travesía aérea alrededor del mundo. (Foto: AP)
Por Milagros Asto Sánchez

El mundo lleva casi 90 años sin saber qué pasó con Amelia Earhart, mientras los esfuerzos por averiguarlo continúan. La pionera aviadora estadounidense, que a los 39 años ya había establecido numerosos récords, desapareció el 2 de julio de 1937 cuando intentaba convertirse en la primera mujer en dar la vuelta al mundo. Su avión, un Lockheed 10E Electra, despegó de Lae, en Papúa Nueva Guinea, para emprender la penúltima etapa de una travesía en la que la acompañaba el navegante Fred Noonan. Debían llegar a la isla de Howland, pero se extraviaron sobre el océano Pacífico, dando origen a uno de los misterios más grandes en la historia de la aviación mundial.

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