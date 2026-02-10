La corrupción empeora en el mundo ante debilitamiento de liderazgo, incluso en democracias, según Transparencia Internacional

Escuchar
Policías de Bolivia acceden al edificio de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, en La Paz, en una imagen de archivo. Foto: EFE/ Gabriel Márquez
Por Agencia EFE

La corrupción empeora en todo el mundo, y afecta incluso a democracias consolidadas de Europa y Norteamérica, que registran un empeoramiento en un contexto de debilitamiento del liderazgo, según el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2025 de Transparencia Internacional publicado este martes.

