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Resumen

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/ ARIS MESSINIS / AFP
Por Serra Kalelí

Este 15 de julio del 2026 marca el décimo aniversario del intento de golpe de Estado perpetrado en Turquía por miembros de la organización terrorista Fetullah Gülen (FETÖ), cuyo objetivo era derrocar la democracia y al gobierno democráticamente elegido.