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Resumen

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El equipo peruano de búsqueda y rescate urbano, USAR Perú, se activó apenas se conoció la magnitud de la emergencia. A su retorno a nuestro país, los bomberos recibieron la más alta distinción del servicio diplomático. (Foto: USAR Perú)
El equipo peruano de búsqueda y rescate urbano, USAR Perú, se activó apenas se conoció la magnitud de la emergencia. A su retorno a nuestro país, los bomberos recibieron la más alta distinción del servicio diplomático. (Foto: USAR Perú)
Por Ginevra Baffigo

Hay muros que las cancillerías no consiguen derribar en años y terremotos que los reducen a escombros en segundos. Y la geopolítica, que suele presumir de paciencia milenaria, termina rindiéndose ante la física.

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