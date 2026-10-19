La diputada independiente australiana Helen Haines se encuentra en estado crítico tras haber sido atropellada este lunes por un vehículo frente a su oficina electoral en Wangaratta, en el noreste del estado de Victoria (sur), un incidente que el primer ministro del país, Anthony Albanese, ha definido como un “ataque”.

Haines, de 65 años, fue trasladada a un hospital tras sufrir heridas graves en el atropello, ocurrido alrededor de las 15.35 hora local (4.35 GMT) en la calle Murphy de Wangaratta, donde se encuentra su oficina electoral.

Posteriormente, fue evacuada en helicóptero a Melbourne, donde está siendo sometida a una cirugía de emergencia, según fuentes citadas por la cadena pública australiana ABC.

“Es demasiado pronto para que pueda dar los detalles o la motivación detrás de este ataque”, dijo Albanese en un mensaje difundido en su cuenta de X, donde confirmó que la Policía investiga el caso, que un sospechoso ya se encuentra bajo custodia y que se ha activado el grupo de trabajo conjunto contra el terrorismo.

Un cordón policial en el lugar del atropello de la diputada independiente australiana Helen Haines. (Foto de AUSTRALIAN BROADCASTING CORPORATION (ABC) / AFP). / -

La Policía de Victoria informó de que el sospechoso es un hombre de 43 años residente en Tarrawingee, una localidad rural próxima a Wangaratta, que conducía un todoterreno blanco, y, según las primeras informaciones, era conocido por la Policía y está previsto que se someta a una evaluación de salud mental.

Según publicaron las autoridades en un comunicado, el hombre fue retenido en el lugar por un transeúnte después de salir del vehículo y los agentes encontraron un cuchillo en el interior del automóvil y lo incautaron.

La investigación cuenta con la participación de la Policía de Victoria, la Policía Federal Australiana, la agencia de inteligencia ASIO y los equipos conjuntos antiterroristas.

Helen Haines, diputada independiente por la circunscripción vecina de Indi, posa durante las elecciones parciales de Farrer en Albury, Nueva Gales del Sur, el 9 de mayo de 2026. (Foto de HILARY WARDHAUGH / AFP). / HILARY WARDHAUGH

Los investigadores tratan de esclarecer si el atropello fue intencionado y si el detenido conocía previamente a la diputada, y los equipos antiterroristas examinarán sus antecedentes para determinar el móvil del suceso.

En una comparecencia de prensa, Albanese afirmó que no tenía conocimiento personal de amenazas previas contra Haines y pidió evitar especulaciones mientras avanzan las pesquisas.

El primer ministro destacó la trayectoria de la diputada, representante de la circunscripción de Indi desde 2019, a quien describió como una persona íntegra y respetada en todo el Parlamento. Haines ha defendido, entre otras iniciativas, la creación de una comisión nacional anticorrupción independiente.

El ministro del Interior, Tony Burke, señaló en dicha comparecencia que las denuncias por amenazas y acoso contra altos cargos públicos aumentaron de 951 en 2024 a 1.067 en 2025.

El líder de la oposición, Angus Taylor, calificó la jornada de “día terrible” para Australia y advirtió contra la normalización de la violencia política, mientras la dirigente del partido nacionalista One Nation, Pauline Hanson, también condenó cualquier agresión contra representantes electos.

Albanese instó asimismo a rebajar el tono del debate público y de las redes sociales, y subrayó que las diferencias políticas deben resolverse mediante diálogo democrático, sin amenazas ni violencia.