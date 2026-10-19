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Resumen

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La diputada independiente por Indi, Helen Haines, en una conferencia de prensa en el Parlamento de Canberra, Australia, el miércoles 14 de octubre de 2026. (EFE/EPA/MICK TSikaS).
La diputada independiente por Indi, Helen Haines, en una conferencia de prensa en el Parlamento de Canberra, Australia, el miércoles 14 de octubre de 2026. (EFE/EPA/MICK TSikaS).
/ MICK TSIKAS
Por Agencia EFE

La diputada independiente australiana Helen Haines se encuentra en estado crítico tras haber sido atropellada este lunes por un vehículo frente a su oficina electoral en Wangaratta, en el noreste del estado de Victoria (sur), un incidente que el primer ministro del país, Anthony Albanese, ha definido como un “ataque”.

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