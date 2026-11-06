Resumen

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El candidato demócrata al Senado James Talarico saluda junto a la candidata demócrata a la Gobernación de Texas Gina Hinojosa en Austin. (EFE/ Carlos Ramírez).
El candidato demócrata al Senado James Talarico saluda junto a la candidata demócrata a la Gobernación de Texas Gina Hinojosa en Austin. (EFE/ Carlos Ramírez).
Por Francisco Sanz Gutiérrez

Las elecciones de medio mandato de esta semana en Estados Unidos remodelan el escenario para lo que serán los dos últimos años del gobierno de Donald Trump. Desde el 3 de enero del 2027, el Partido Demócrata controlará tanto la Cámara de Representantes como el Senado, en lo que supone un vuelco dramático de la mayoría ejercida por los republicanos en los últimos 24 meses.

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