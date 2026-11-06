Las elecciones de medio mandato de esta semana en Estados Unidos remodelan el escenario para lo que serán los dos últimos años del gobierno de Donald Trump. Desde el 3 de enero del 2027, el Partido Demócrata controlará tanto la Cámara de Representantes como el Senado, en lo que supone un vuelco dramático de la mayoría ejercida por los republicanos en los últimos 24 meses.

En este nuevo contexto político, y empoderados por su concluyente victoria, los demócratas están empeñados en utilizar su mayoría para abrir investigaciones al presidente y a su entorno, acabar con la guerra en Irán y poner fin a los aranceles impuestos por la Administración Trump a varias naciones.

“La corrupción masiva que ha sufrido el país a manos del ‘cártel de Trump’ explica por qué se está haciendo tan poco para ayudar a los estadounidenses de a pie”, afirmó en las últimas horas el líder demócrata de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries. “Esto va a cambiar de inmediato”, remató quien -con mucha probabilidad- se convertirá en el primer afroamericano que estará al frente de la cámara baja en el gigante norteamericano.

Si estas investigaciones desembocarán en un juicio político al mismísimo Trump, lo dirá el tiempo. Recordemos que en la segunda mitad de su primer mandato, el jefe republicano fue sometido a dos procesos de ‘impeachment’ para ser sacado del cargo, pero ninguno de ellos fructificó.

En tienda republicana, sus integrantes se lamen las heridas luego de la severa caída y realizan un control de daños que pasa por reconocer que el inacabable conflicto bélico con Irán y el elevado costo de vida (por el incremento de los precios de la gasolina y los comestibles) les pasó inapelable factura.

Como remarca la agencia EFE, el autoanálisis está reavivando el debate entre las dos fuerzas del partido: los MAGA que, como el vicepresidente JD Vance, rechazan el intervencionismo exterior, y los ‘halcones’ tradicionales, partidarios de una política exterior dura y de un cambio de régimen en la república islámica.

El otro punto de tensión para la agrupación de gobierno es cómo cambia el panorama político interno y se reconfiguran las fuerzas con vista a las elecciones presidenciales dentro de dos años. Y acaso no hay mayor muestra inquietante de este viraje decisivo, en contra de los republicanos, que ver lo sucedido en Texas, uno de las fortalezas conservadoras más emblemáticas e inexpugnables de Estados Unidos en los últimos tiempos.