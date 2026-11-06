Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Las elecciones de medio mandato de esta semana en Estados Unidos remodelan el escenario para lo que serán los dos últimos años del gobierno de Donald Trump. Desde el 3 de enero del 2027, el Partido Demócrata controlará tanto la Cámara de Representantes como el Senado, en lo que supone un vuelco dramático de la mayoría ejercida por los republicanos en los últimos 24 meses.
Las elecciones de medio mandato de esta semana en Estados Unidos remodelan el escenario para lo que serán los dos últimos años del gobierno de Donald Trump. Desde el 3 de enero del 2027, el Partido Demócrata controlará tanto la Cámara de Representantes como el Senado, en lo que supone un vuelco dramático de la mayoría ejercida por los republicanos en los últimos 24 meses.
En este nuevo contexto político, y empoderados por su concluyente victoria, los demócratas están empeñados en utilizar su mayoría para abrir investigaciones al presidente y a su entorno, acabar con la guerra en Irán y poner fin a los aranceles impuestos por la Administración Trump a varias naciones.
“La corrupción masiva que ha sufrido el país a manos del ‘cártel de Trump’ explica por qué se está haciendo tan poco para ayudar a los estadounidenses de a pie”, afirmó en las últimas horas el líder demócrata de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries. “Esto va a cambiar de inmediato”, remató quien -con mucha probabilidad- se convertirá en el primer afroamericano que estará al frente de la cámara baja en el gigante norteamericano.
Si estas investigaciones desembocarán en un juicio político al mismísimo Trump, lo dirá el tiempo. Recordemos que en la segunda mitad de su primer mandato, el jefe republicano fue sometido a dos procesos de ‘impeachment’ para ser sacado del cargo, pero ninguno de ellos fructificó.
En tienda republicana, sus integrantes se lamen las heridas luego de la severa caída y realizan un control de daños que pasa por reconocer que el inacabable conflicto bélico con Irán y el elevado costo de vida (por el incremento de los precios de la gasolina y los comestibles) les pasó inapelable factura.
Como remarca la agencia EFE, el autoanálisis está reavivando el debate entre las dos fuerzas del partido: los MAGA que, como el vicepresidente JD Vance, rechazan el intervencionismo exterior, y los ‘halcones’ tradicionales, partidarios de una política exterior dura y de un cambio de régimen en la república islámica.
El otro punto de tensión para la agrupación de gobierno es cómo cambia el panorama político interno y se reconfiguran las fuerzas con vista a las elecciones presidenciales dentro de dos años. Y acaso no hay mayor muestra inquietante de este viraje decisivo, en contra de los republicanos, que ver lo sucedido en Texas, uno de las fortalezas conservadoras más emblemáticas e inexpugnables de Estados Unidos en los últimos tiempos.
Es el segundo estado más grande de Estados Unidos después de Alaska y el segundo más poblado detrás de California. Y si fuera un país independiente, se situaría como la octava mayor economía del planeta, por delante de países como Rusia, Canadá e Italia. Hablamos de Texas, hasta este martes 3 un férreo baluarte republicano en el que no se había elegido a un senador demócrata desde hace casi 40 años, y que desde 1994 solo había tenido gobernadores del partido del elefante, y ningún candidato demócrata había logrado ser elegido para un cargo estatal. Pero llegó el terremoto político que ya los propios líderes del partido del gobierno venían advirtiendo y temiendo.
James Talarico es el primer demócrata en ser elegido senador por Texas desde 1988, un año antes de que naciera. Este exmaestro y seminarista presbiteriano de 37 años no solo derrotó a su rival republicano Ken Paxton, sino también a Donald Trump -quien viajó cuatro veces en octubre a Texas a hacer campaña por su correligionario- y a Elon Musk, que desembolsó US$220 millones a favor de Paxton y trasladó las sedes de varias de sus compañías, como Tesla y Space X, desde California a Texas. Talarico hizo campaña con una mezcla de religión y populismo económico. Buena parte de su discurso se centró en la protección del sistema educativo público. “Hemos derrotado a Goliat y demostrado que todo el dinero del mundo no puede contra el pueblo de Texas”, dijo eufórico tras su victoria.
Greg Abbott lleva casi 12 años al frente del estado fronterizo con México, pero en el 2027 tendrá que ceder el puesto a la demócrata Gina Hinojosa, la primera mujer latina que gobernará Texas. Esta abogada y legisladora de 52 años de origen mexicano atrajo a votantes independientes y a republicanos desilusionados que también vieron cómo se desmoronaba la relación entre Trump y Abbott, dos aliados históricos. Pero el electorado latino, que representa aproximadamente un tercio de los votantes de Texas, fue clave en su triunfo. Los sondeos en esta jurisdicción del sur del país ya mostraban el malestar de los latinos con las severas políticas migratorias impuestas. Con anuncios televisivos bilingües y mítines en español, Hinojosa terminó por atraerlos a su causa.
El asunto de fondo que preocupa a los republicanos es que estas dos derrotas contundentes puedan ser el prólogo de una redefinición del mapa electoral para futuras contiendas, no solo estatales sino federales o nacionales. Según una nota del portal web “El Cronista”, la frase “como va Texas, va la nación”, utilizada con frecuencia por figuras como el senador Ted Cruz o el saliente gobernador Abbott, cobra en estos momentos un peso que va de simbólico a inquietante. Recordemos que Texas tiene 40 votos en el Colegio Electoral -solo superado por California-, así que este vuelco en el segundo estado más influyente de la nación puede tener también consecuencias para los comicios presidenciales del 2028.