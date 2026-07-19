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Resumen

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El Mundial se acaba y la FIFA se alista a contar los millones que ha generado por organizar el torneo deportivo más importante del planeta y el más ambicioso celebrado hasta el momento, con 48 selecciones, tres países anfitriones y 104 partidos que han tenido en vilo a más de 6 mil millones de espectadores en todo el mundo.

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