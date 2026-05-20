La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha mostrado su preocupación por el brote de ébola detectado en países africanos como la República Democrática del Congo (RDC) y Uganda, al punto de declararlo una emergencia de salud de “importancia internacional”.

Los primeros contagios se originaron en la provincia congolesa de Ituri, fronteriza con Uganda y actual epicentro, extendiéndose más tarde a otras regiones como Mongbwalu y Bunia sin que las autoridades sanitarias locales e internacionales detectaran los casos. También se han reportado posibles casos en territorio ugandés.

De momento se han registrado 134 muertes y más de 500 casos posibles, según el ministro de Salud congoleño, Samuel Roger Kamba.

Propagación y limitaciones

El brote ha sido tratado como “epidemia” en los documentos oficiales y comunicados de la OMS, aunque la designación oficial que la entidad le ha asignado es la de Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional (ESPII).

La agencia de la ONU precisa que no se puede considerar que se trate de una pandemia, pero sigue el crecimiento de los contagios, que se ve incrementado por las deficiencias logísticas y de infraestructura que enfrenta la región afectada por la enfermedad.

El agravante del caso actual es que las infecciones han sido producidas por la variante Bundibugyo del virus del ébola, que no tiene vacunas en la actualidad y para la cual hay poca medicación efectiva. A esto se suma que los métodos para la detección de la enfermedad en el país de origen no fueron los adecuados.

La variedad Bundibugyo fue detectada en 2007 y todavía no hay vacunas diseñadas para combatirla. En la imagen, virus del ébola. (Foto: David S Goodsell en RCSB Protein)

La OMS ha señalado que los últimos brotes provocados por esta variedad en la República Democrática del Congo y Uganda tuvieron una tasa de mortalidad que se situó entre el 30% y el 50%.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, director de la agencia sanitaria de la ONU, ha indicado estar “profundamente preocupado por la magnitud y velocidad” de la transmisión de la enfermedad.

Pese a que el foco de contagio tuvo su origen en remotas zonas rurales, ha provocado alarma que el mal haya llegado a regiones urbanas y de alta circulación, en ambos lados de la frontera de Uganda y la RDC, registrándose también muertes de profesionales de salud.

Los reportes indican que el hecho de que el brote corresponda a la variedad Bundibugyo no solo está dificultando el tratamiento, sino que es un factor clave para explicar la expansión de las infecciones.

Las pruebas reactivas que estaban disponibles en los laboratorios de Ituri solo eran capaces de detectar la variante Zaire del ébola, por lo que muchos casos fueron registrados como negativos, lo que llevó al personal médico a considerar inicialmente que los síntomas eran propios de enfermedades con circulación frecuente en la región, como la malaria.

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de África, hubo dificultades adicionales porque se tuvo que enviar muestras biológicas desde Bunia hasta Kinshasa, ubicada a más de 1.000 kilómetros de distancia y separada por sistemas de sistemas de comunicación deficientes.

Los únicos laboratorios con capacidad de detectar el virus Bundibugyo se ubican en la capital congoleña y también en Goma, que en la actualidad está controlada por la facción rebelde M23. Esta última ha señalado que tiene como “prioridad proteger a la población”.

Foto tomada en el Instituto Nacional de Investigación Biomédica (NIRB) en Goma, Kivu del Norte, República Democrática del Congo, el 19 de mayo de 2026. Foto: EFE/EPA/MARIE JEANNE MUNYERENKANA

La OMS indica que hasta el momento no se ha descubierto al paciente cero, aunque las autoridades congoleñas precisan que el primer fallecimiento a causa de la enfermedad se registró el 24 de abril en Bunia.

El órgano sanitario de la ONU ha desplegado equipos de respuesta rápida en las regiones afectadas por la variante del ébola y la organización Médicos Sin Fronteras ha movilizado a más especialistas para sumarse al personal que ya tenían trabajando contra el brote.

Anne Ancia, representante de la OMS en la República Democrática del Congo, ha afirmado que por ahora hay “gran incertidumbre” sobre cuánto se pueden haber extendido los contagios y comentó que se está analizando recurrir a la vacuna Ervebo, empleada contra la variedad Zaire del ébola, para limitar la propagación de la enfermedad.

La expectativa es que en los próximos meses se tenga lista una vacuna para la cepa Bundibugyo y Ancia refiere que se está trabajando junto a entidades como la Universidad de Oxford para tener un fármaco funcional lo más pronto posible. “Se habla de unos dos meses, pero ojalá podamos acelerar el proceso”, comentó este martes 19 la funcionaria de la OMS.

Una enfermera lleva ropa médica protectora y prepara una jeringa para extraer una dosis de un vial de vacuna durante el lanzamiento de una campaña de vacunación de prueba contra el ébola en marzo del 2025. Foto: Badru Katumba / AFP (Foto: Badru Katumba / AFP) / BADRU KATUMBA

En medio del control de daños, el gobierno de Estados Unidos ha cuestionado la respuesta del órgano sanitario de la ONU y Marco Rubio, secretario de Estado del país norteamericano, indicó que la entidad había “reaccionado tardíamente”.

“Esta situación la van a manejar los CDC (los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades) y la OMS, que lamentablemente reaccionó un poco tarde”, dijo Rubio.

Los comentarios surgen dentro de una relación tensa, debido a que el presidente de EE.UU., Donald Trump, retiró a su país de la OMS en el 2025 tras cuestionarla reiteradamente por su gestión del COVID-19.

Rubio afirma que Washington se ha comprometido a destinar 13 millones de dólares para contribución humanitaria y que planea abrir decenas de clínicas en la RDC para combatir el ébola.

De momento, el gobierno de Trump ha pedido a sus ciudadanos no viajar a las regiones afectadas por los contagios. Uno de los fallecidos en Bunia fue Peter Stafford, médico estadounidense que laboraba en la zona como parte de una organización cristiana.

VIDEO RECOMENDADO