Por Guillermo Vera Ayala

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha mostrado su preocupación por el brote de ébola detectado en países africanos como la República Democrática del Congo (RDC) y Uganda, al punto de declararlo una emergencia de salud de “importancia internacional”.

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