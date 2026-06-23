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Resumen

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Keir Starmer se va. En la mañana de este lunes 22 el primer ministro de Reino Unido anunció que deja al cargo, aunque no es una renuncia inesperada. Casi se podría decir, parafraseando a Gabriel García Márquez, que los hechos se vinieron dando como la ‘crónica de una renuncia anunciada’. La dimisión de Starmer llega a un mes de cumplir apenas dos años en el cargo, lo que refleja la compleja crisis política.

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