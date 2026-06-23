En la puerta de la residencia oficial de Downing Street, el saliente jefe del Ejecutivo dijo a la prensa haber escuchado los cuestionamientos a su liderazgo en el Partido Laborista, no sin enfatizar que siempre buscó “anteponer” el interés de su país.

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“La pregunta que se plantea ahora mi partido es si soy la persona más adecuada para liderarnos de cara a las próximas elecciones generales”, indicó Starmer, quien fijó para el 9 de julio el inicio del proceso interno que elegirá a un nuevo líder laborista y, por lo tanto, nuevo jefe del Ejecutivo también.

Para el analista internacional Jorge Chávez Mazuelos, la salida de Starmer se da tras una serie de líos políticos. Por un lado, el escándalo del Caso Epstein que involucró al exembajador británico en EE.UU. Peter Mandelson (nombrado para el cargo por Starmer) y al ex príncipe Andrés. Esto podía hacerlos “víctimas de algún tipo de chantaje, por el acceso a información de parte de una figura tan controversial como Epstein, así que ello tornó en un escándalo”.

Pero si algo marcó la suerte de Starmer fueron las recientes elecciones parciales y municipales en donde fuerzas conservadoras y de ultraderecha ganaron presencia.

La esposa del primer ministro británico, Victoria Starmer, abraza al primer ministro Keir Starmer. (Foto: AFP)

“En función de su condición de líder del Partido Laborista, Starmer tiene una responsabilidad política, no solamente de cara a lo que sucede en el gobierno, sino también en la marcha del partido. Y la agrupación laborista ha perdido cientos de escaños en elecciones locales, tanto de los parlamentos de Gales como de Escocia, como en comicios municipales”, refiere el docente de la Academia Diplomática del Perú a El Comercio.

Las elecciones locales se realizaron en mayo. En ellas el partido de gobierno perdió presencia y emergió Reform UK, liderado por Nigel Farage. Otro cambio se dio en la elección parcial del 18 de junio, cuando Andy Burnham gana en Makerfield y consigue un escaño, posicionándose como el opositor de Starmer dentro del Partido Laborista.

El ex príncipe Andrés de Reino Unido y el fallecido empresario Jeffrey Epstein, acusado por tráfico sexual de menores. (Adrian DENNIS / Departamento de Justicia de los Estados Unidos / AFP)

Y es que, por lo general, el primer ministro es el mismo líder del partido político que obtiene la mayoría de los escaños en la Cámara de los Comunes. Es así como Burnham se posiciona ahora como un rival para Starmer tras ganar las elecciones.

Francisco Belaunde recuerda que en el caso de Starmer, “desde el inicio su mandato fue complicado”.

“Para empezar él nunca fue una persona carismática” , señala. Cuando su partido gana las elecciones en el 2024 deja atrás al Partido Conservador, que le heredó un problema financiero y la pesada mochila del ‘brexit’.

En ese contexto asume Starmer, indica Belaunde a este Diario, pero empiezan a acumularse una serie de problemas. “Desde el inicio también se enfrentó al tema financiero, de déficit fiscal y de deuda que implica, por supuesto, medidas de austeridad. Entonces, a su poca popularidad se sumaron estas medidas económicas difíciles, y encima luego el problema del nombramiento de Mandelson, ligado a Epstein, todo eso lo fue debilitando”, agrega. A esto le sucedió la renuncia de varios de sus ministros.

Según la agencia de noticias europapress, el primer ministro pasó el fin de semana junto a su familia en su residencia campestre de Chequers, en reflexión, y finalmente comunicó su salida de la cual había hablado previamente con el rey Carlos III.

¿Quién sería el sucesor?

La renuncia del primer ministro deja abiertas varias posibilidades.

La líder de la oposición y jefa del Partido Conservador, Kemi Badenoch, calificó a Starmer de “pésimo primer ministro” y dijo que para que el país “vuelva a funcionar” se necesita el regreso de su agrupación al poder.

Una posición más radical es la que ha asumido Nigel Farage, líder de Reform UK, quien reclama la convocatoria a comicios adelantados. “Estamos preparados para impulsar un cambio radical”, aseguró. En tanto, Ed Davey, líder de los liberaldemócratas, asegura que el reemplazo de Starmer “tiene que mostrar la ambición que el país merece”.

El nuevo diputado laborista, Andy Burnham, sonríe tras firmar el libro de actas después de jurar su cargo tras su victoria en las recientes elecciones parciales. (Foto: AFP)

En medio de todas las posibilidades aparece el nombre de Andy Burnham.

Tras la renuncia de Starmer, el nuevo diputado por Makerfield confirmó que su candidatura como líder laborista y potencial primer ministro de Reino Unido.

¿Pero quién es Burnham? Belaunde señala que, a diferencia de Starmer, “es el político más popular en estos momentos en el Reino Unido” y que, además, lo desafió en las elecciones internas. Sobre su posición ideológica, indicó que “pertenece a la rama izquierdista del partido”, lo que puede ser un reto para los mercados financieros.

“Burnham puede tener ideas de izquierda, puede estar tentado por medidas de tipo izquierdista, que signifiquen más gasto, pero eso es un problema. Si eso pasa, hay una caída en la bolsa, las tasas de interés suben y eso va a impactar en la economía. O sea, no hay mucho margen de acción para el próximo gobierno” , asevera Belaunde.

Además… El proceso de sucesión "El primer ministro siempre emerge del Parlamento", indica Chávez Mazuelos, pero su elección no necesariamente es por un periodo de cuatro años. Es lo que ha sucedido con Starmer. Las elecciones legislativas, que se realizan cada cuatro años, sirven para determinar la composición parlamentaria. El partido político ganador puede determinar a su líder, que tendría que asumir el cargo de primer ministro. Sin embargo, sucede que a veces no hay mayoría absoluta y se debe consensuar. "A veces hay cambios de liderazgo, a veces hay elecciones intermedias que cambian la composición del Parlamento, y eso implica una transición", explica. Como no puede haber vacío de poder, el primer ministro queda como interino hasta que se acuerde un nuevo líder.

Por otro lado, como político es un personaje con experiencia. A sus 56 años tiene una amplia trayectoria y es llamado por sus seguidores “el Rey del norte”. Estudió Literatura Inglesa en la Universidad de Cambridge y trabajó como periodista en revistas.

Como político fue Secretario de Estado de Salud (2009-2010), también ocupó el cargo de diputado durante 16 años hasta ser electo alcalde de Gran Manchester entre los años 2017 y 2026. Este año regresa al Parlamento.

En ese sentido, para Chávez Mazuelos la experiencia de Burnham puede ser de gran importancia.

“En un contexto donde, en general, el partido ha conseguido malos resultados bajo la gestión de Starmer, él [Burnham] sí ha logrado resultados positivos. Entonces, se cree que en virtud de ello y de su experiencia, podría ser una figura que lleve a cabo un proceso de recuperación del espacio que el Partido Laborista ha perdido” , indica el analista internacional.

Otro candidato al liderazgo del Partido Laborista es Wes Streeting, ex ministro de Sanidad de Starmer. Considerado como representante del ala derecha de su partido, sorprendió sin embargo al anunciar este lunes 22 su apoyo a Burnham.

Reino Unido en el escenario internacional

La fragilidad política no ha pasado desapercibida y algunos países ya han adelantado opiniones. Este es el caso de Rusia. El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, aseguró que “es poco probable que alguien en la escena política de Reino Unido tenga una postura diferente sobre nuestras relaciones bilaterales”.

Y es que la gestión de Starmer ha mostrado apoyo a Ucrania, en torno a la guerra que se da desde hace cuatro años con Rusia.

Otro país interesado ha sido Alemania. El portavoz alemán Stefan Kornelius indicó que observarán cómo evoluciona la situación en el Reino Unido y subrayó su interés en colaborar estrechamente con el futuro primer ministro.

“El Reino Unido es un país fuerte e importante en el continente europeo y, por eso, debe estar del lado de la Unión Europea”, dijo.

Para el analista Chávez Mazuelos, “en temas de política exterior probablemente habría una continuidad”.

“Con Burham no avizoro que haya un cambio mayúsculo en la medida en que las líneas de política exterior del partido laborista se mantienen”, remarca. Diferente sería si es que el partido Reform UK asumiera como gobierno dado que es un sector que impulsó el ‘brexit’ y reticente a la cooperación internacional.

Por lo pronto, mientras Starmer aun continúa en funciones, se espera que participe en reuniones de la OTAN y la cita bilateral con la Unión Europea, prevista para el 22 de julio en Bruselas.