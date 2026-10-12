El mundo sigue con atención el estado de salud del papa León XIV, quien de acuerdo al Vaticano canceló todas sus audiencias hasta el 20 de octubre debido a que este martes 13 será hospitalizado en el Hospital Gemelli, el más grande de Roma, para someterse a la extirpación de un nódulo en el pulmón.

“Los médicos me han encontrado un nódulo en el pulmón en el estado inicial y bien localizado”, dijo el pontífice el último domingo, después del rezo del Ángelus, en el Vaticano. Tras su sorpresivo anuncio se encomendó a las oraciones de todos.

A sus 71 años recién cumplidos, León XIV se ha caracterizado por dar un ritmo ágil a su pontificado, que lo ha llevado a países del Medio Oriente, África y Europa, durante estos 17 meses que lleva en el sillón de San Pedro. Y para noviembre tiene agendada una gira por Argentina, Uruguay y nuestro país.

Ese ritmo no varió incluso este lunes 12, ya que el pontífice tuvo audiencia con miembros del Circolo San Pietro, una organización benéfica con sede en Roma. Según la agencia AP, habló con una voz fuerte y clara, elogiando su servicio y sacrificio. Luego, las personas congregadas le dieron un fuerte aplauso.

Además, concedió otras seis audiencias privadas y realizó tres nombramientos, durante la mañana, y por la tarde también continuó con las reuniones, lo cual mostró un ánimo y voluntad dentro de lo normal.

Además… Qué es y qué implica un nódulo pulmonar El estado de salud del papa León XIV es de gran interés, en especial para los peruanos. El Comercio se comunicó con el doctor Alfredo Guerreros, neumólogo de la Clínica Internacional, para conocer algunos puntos sobre este tipo de diagnóstico y sus implicancias.

1- ¿Qué es el nódulo pulmonar? ¿Por qué se produce? Son lesiones pulmonares únicas o múltiples que se encuentran con un examen radiográfico o tomográfico de tórax, que miden entre 8 y 30 mm de diámetro y pueden tener origen inflamatorio, infeccioso tumoral o cicatrizal. Es decir, un nódulo pulmonar es una masa o pequeña formación de tejido en el pulmón, suele tener menos de 3 centímetros. Aparecen por diversas causas, la mayoría de las veces son cicatrices de infecciones respiratorias previas o procesos inflamatorios benignos, aunque también pueden deberse al desarrollo inicial de tumores. En la mayoría de casos los nódulos pulmonares son asintomáticos y hallados en evaluaciones rutinarias o en búsquedas intencionadas. No duelen ni provocan molestias por sí mismos, pero casi siempre se perciben cuando al paciente se le realiza una radiografía o una tomografía.

2- ¿El nódulo pulmonar tiene relación con un diagnóstico de cáncer? Un nódulo no es sinónimo de cáncer, aunque puede ser una causa. La gran mayoría de los nódulos pulmonares son benignos. Encontrar uno no equivale a un diagnóstico de cáncer, aunque sí requiere una evaluación médica individualizada para descartar cualquier sospecha de malignidad. Por eso, una vez hallado el nódulo, se evalúan sus características mediante: Tomografía: Sirve para medirlo con precisión y analizar su forma, bordes y composición.

PET-TC o Biopsia: Si el nódulo cambia de tamaño, crece o tiene rasgos sospechosos, se recurre a estas pruebas avanzadas o al análisis del tejido para determinar con certeza su naturaleza. 3- En el caso del papa León XIV se ha recomendado una cirugía. ¿Cómo son estas operaciones? La decisión de extirpar un nódulo depende de varios factores, como sus características, su tamaño, su ubicación y los resultados de los estudios realizados. También se evalúa si existe sospecha de malignidad, si está creciendo o si provoca molestias. En algunos casos, se puede optar por hacer un seguimiento sin necesidad de operar.

4- ¿Cuáles son los riesgos y el tiempo de recuperación en la cirugía de un nódulo pulmonar? La recuperación dependerá del tipo de procedimiento, de la ubicación del nódulo y de las condiciones de cada paciente. Por eso, la indicación siempre debe individualizarse.

Lo que se sabe sobre el estado de salud del Papa es que el nódulo fue hallado durante una prueba médica de rutina. El Vaticano negó que alguna cuestión en particular motivara las pruebas.

Esta es la primera intervención quirúrgica de Robert Francis Prevost ya convertido en León XIV. La operación se llevará a cabo en el Hospital Gemelli, que ya ha recibido a otros pontífices.

En tanto, la agencia de noticias AFP informó que, según el Vaticano, se estima que la convalecencia durará aproximadamente una semana. Esta cirugía se realiza generalmente bajo anestesia general y el paciente es intubado.

El Vaticano y la salud de un papa

El caso de León XIV también marca un precedente. Es conocida la reserva vaticana para manejar la información sobre la salud de un pontífice. Sin embargo, en esta ocasión fue el mismo líder de la Iglesia católica quien reveló su situación.

La información sobre enfermedades y hospitalizaciones papales siempre fue oculta o fragmentada. Durante el pontificado de Francisco se mantuvo la reserva de los comunicados, a pesar de los intentos por cambiar esta tradición. Juan Pablo II fue el primero en revelar su hospitalización, en 1992, aunque sin dar detalles ni motivos.

Pero también la salud de un papa ha sido motivo de misterio. Es el caso de Juan Pablo I, quien murió de manera repentina en 1978, a solo 33 días de asumir el cargo.

El Papa León XIV dirige el rezo del Ángelus desde la ventana de su despacho con vistas a la Plaza de San Pedro. (Foto: AFP)

Esta vez la situación ha sido diferente: el mismo León XIV reveló su estado de salud y frente a una multitud.

“Actuó como un padre que tiene que comunicar a sus hijos que ha surgido un problema”, indicó el el cardenal Marcello Semeraro, prefecto del Dicasterio para las Causas de los Santos de la Santa Sede, a la prensa italiana.

Además de destacar una actitud paternalista, también señaló que le confortaba que “no utilizara un tono alarmista”.

León XIV une a políticos en un mismo pedido

“Me encomiendo a sus oraciones”, dijo León XIV durante su mensaje del domingo 11 y la reacción no ha sido de indiferencia. Desde varias partes del mundo ha habido respuestas de solidaridad y buenos deseos.

Giorgia Meloni fue una de las primeras en pronunciarse. La primera ministra italiana expresó su “cercanía personal” y la de su Gobierno al pontífice. Confió en que “el pueblo italiano también le brindará todo su apoyo y afecto”.

Sin importar las diferencias políticas e ideológicas, diversos líderes se han solidarizado con el papa León XIV.

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, envió un mensaje de buenos deseos al líder de la Iglesia Católica y dijo unirse a las oraciones. “Aquí, en Brasil, todos estamos cerca de usted con el pensamiento, el afecto y la oración”, dijo en redes sociales. Del mismo modo, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, deseó “éxitos en su cirugía”. “Hacemos votos por su pronto y pleno restablecimiento”, indicó.

En Argentina, el presidente Javier Milei también le deseó una pronta recuperación. “Toda la Argentina acompaña con afecto y oración a Su Santidad, deseándole una pronta y completa recuperación”, indicó.

Y es que en el país sudamericano existe gran expectativa por el próximo viaje de León XIV, del 6 al 17 de noviembre, que empezará en Uruguay y seguirá en Argentina antes de finalizar en el Perú. Hasta el momento no se ha modificado la agenda, pero Milei aseguró que su gobierno está dispuesto a hacer “los ajustes necesarios” en caso de que la visita tenga que ser reprogramada.

“Si la situación demanda un corrimiento en las fechas, nosotros estamos disponibles a hacer los ajustes necesarios”, indicó.

Una situación similar ocurre en Uruguay. La Iglesia Católica de ese país ha informado que, de momento, la agenda “se mantiene sin cambios y continúan los preparativos para recibirlo”.