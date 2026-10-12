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Resumen

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El papa León XIV será operado para extirpar un nódulo pulmonar. (Foto: AFP)
El papa León XIV será operado para extirpar un nódulo pulmonar. (Foto: AFP)
Por Daniel Bedoya Ramos

El mundo sigue con atención el estado de salud del papa León XIV, quien de acuerdo al Vaticano canceló todas sus audiencias hasta el 20 de octubre debido a que este martes 13 será hospitalizado en el Hospital Gemelli, el más grande de Roma, para someterse a la extirpación de un nódulo en el pulmón.

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