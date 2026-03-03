En solo tres días la guerra en Medio Oriente ha aumentado el número de escenarios de conflicto, pasando de Irán e Israel a poco más de doce países bombardeados. Incluso, los ataques han alcanzado a Chipre, un país mediterráneo y miembro de la Unión Europea, por lo que surge la inquietud de hasta dónde podrían llegar los enfrentamientos.

Hasta la fecha se han registrado agresiones en los territorios de Irán, Israel, Líbano, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Yemen, Qatar, Kuwait, Jordania, Irak y Chipre.

El analista internacional Francisco Belaunde señala que la estrategia de Irán pasa por “generar el caos regional”.

“Se supone que solamente debería ir contra las bases norteamericanas, pero también está atacando algunas ciudades de esos países vecinos”, resalta el profesor de la Universidad de Lima.

Y es que en el fondo “lo que está en juego es la subsistencia del régimen”, indica Belaunde.

Bombardeo sobre Tel Aviv, capital de Israel, el 28 de febrero. Se puede ver la respuesta de la Cúpula de Hierro. (Foto: AFP)

Ataque iraní en el distrito industrial de Doha, en Qatar. (Foto: AFP)

Este último punto fue manifestado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien llamó al levantamiento de los iraníes tras los primeros bombardeos sobre el país persa. Además, la cúpula del régimen iraní fue descabezada con la muerte del ayatola Ali Jamenei y altos mandos militares.

En ese contexto lo que busca Teherán es generar el caos en países aliados a Estados Unidos. ¿Cómo? Atacando infraestructura civil, hoteles, aeropuertos, centros comerciales y refinerías de petróleo.

Jorge Chávez Mazuelos, docente de la Academia Diplomática del Perú, señala que la finalidad es “tratar de aumentar los costos para los países del Golfo, y que presionen a Estados Unidos e Israel para que cese el ataque” .

Los países atacados no han realizado respuesta alguna, a pesar de contar con su propia capacidad bélica. Seguir recibiendo ataques con misiles y drones, según Chávez Mazuelos, sin dar una respuesta “plantea un problema de legitimidad de cara a su población interna”.

“Arabia Saudita y Qatar buscaban tender puentes y vínculos con Irán, y lo que quisieran ellos es una desescalada ya que no les conviene esta situación, destruye la idea del Golfo como una región estable, próspera, segura para la inversión y el turismo” , remarca.

En el caso de Kuwait, las autoridades militares han señalado su disposición “para hacer frente y prevenir cualquier agresión o acto hostil que pueda afectar la seguridad y la estabilidad de la nación”.

¿Europa en la mira?

Pero la campaña va más allá y apunta también a territorio europeo. Sí, y esto ocurrió en Chipre.

Este lunes 2 se informó que dos drones que se dirigían a una base británica fueron interceptados. Esta base alberga personal militar y civil. Pero no se trata de un ataque improvisado. Ocurre luego de que Reino Unido autorizara a Estados Unidos el uso de sus bases militares.

Un soldado británico vigila una puerta en la base de la RAF Akrotiri tras dos ataques con drones cerca de Limassol, en Chipre. (Foto: AFP)

Tal como señala la cadena DW, Irán ha prometido atacar cualquier base militar estadounidense en Europa. La pregunta es: ¿puede hacerlo?

Por lo que se conoce, los misiles de Irán tienen un alcance máximo de 2.000 kilómetros o poco más. Indica Chávez Mazuelos que por distancia España, Francia o Alemania estarían fuera, pero no Europa Oriental.

“Podrían haber ataques también, está perfectamente dentro del rango del sistema de misiles de Irán. En Turquía existe la base de Incirlik, que es fundamental para la fuerza aérea de Estados Unidos. En Turquía hay arsenal nuclear estadounidense”, agrega.

Sin embargo, en el caso de que se vulnere territorio turco se podría complicar más la guerra. Señala el especialista que Turquía es miembro de la OTAN y entonces se activaría el artículo 5 del tratado, que prevé la defensa mutua de los miembros.

La otra posibilidad serían ataques terroristas.

El analista internacional Roberto Heimovits asevera que en teoría los misiles de Irán podrían alcanzar suelo europeo. “No se puede descartar el uso de misiles“, indica, pero el camino podría ser otro.

“Si lo hacen, es más probable que lo hagan a través de terroristas de Hezbolá”, comenta el especialista a este Diario. Y es que el uso de misiles sería contraproducente, “porque toda la estrategia política y diplomática de Irán antes de este ataque [de EE.UU. e Israel] era demostrar que era un país que no se metía con nadie”. Cuestión de narrativa.

Más actores en la guerra

Otro frente de guerra que se acaba de abrir es Líbano.

El grupo terrorista Hezbolá, que ocupa parte de dicho país y es aliado de Irán, lanzó misiles al norte del territorio de Israel como respuesta al asesinato del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei. A la vez, Israel respondió con bombardeos sostenidos.

Según el Ejército israelí, en el ataque a Beirut se ha eliminado al jefe del cuartel general de inteligencia de Hezbolá. En esa línea, el primer ministro libanés, Nawaf Salam, también anunció que prohibirá “toda” la actividad militar del grupo chií y forzará su desarme.

El ataque de Hezbolá fue en represalia por la muerte del ayatola Ali Jamenei. (Foto: AFP)

En este caso, advierte Belaunde, los grupos terroristas “contribuyen en ampliar más el conflicto geográficamente” . En este caso, en Líbano, y a diferencia de la Guerra de los 12 días, del 2025, sí han decidido participar.

“Ahora sí se ha metido en el pleito y ha bombardeado el norte de Israel. Por supuesto, con las consecuencias de una respuesta israelí, que es devastadora. Va a haber mucha destrucción en el Líbano, lamentablemente" , indica.

También están Hamás y los rebeldes hutíes que, señala Belaunde, estos últimos podrían interrumpir el tránsito en el Mar Rojo. Pero hay algo en común: todos estos grupos se encuentran bastante debilitados.

La capacidad de Irán

Pero ampliar la guerra en muchos espacios también es desgastante.

“La capacidad bélica de Irán ha venido mermando desde hace más de un año cuando Israel golpeó muy duramente al Hamás y a Hezbolá, que eran dos de los principales aliados de Irán en la región”, indica Heimovits.

Además, los bombarderos israelíes y estadounidenses de junio del 2025 también afectaron las capacidades del estado persa.

En ese sentido, apunta que Irán “está agarrado a una sola soga”: su sistema de defensa antiaéreo.

“Si su sistema de defensa antiaéreo colapsa ante los golpes repetidos de Estados Unidos y de Israel, entonces no le va a quedar nada a Irán para defender su infraestructura nuclear y de producción de misiles. No están derrotados todavía, pero están en una situación bastante delicada”, resalta el especialista.

Para Belaunde, la capacidad de Irán ahora “es una capacidad de generar caos” y su estrategia pasa más por la resistencia, ya que no puede lanzar un gran número de misiles como lo hiciera en la primera guerra con Israel (junio del 2025).

“Ahora tiene que dosificar el lanzamiento de misiles para, digamos, aguantar lo más posible. Habrá que ver cuánto tiempo le duran esos misiles que tiene, además de los drones que producen”, indica.

Por lo que se sabe, Irán cuenta con misiles balísticos como el Fattah-1, el Sajjil-2, el Khorramshahr, entre otros, y cuyas distancias pueden ir desde los 700 km a los 2.000 kilómetros.