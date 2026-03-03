Por Daniel Bedoya Ramos

En solo tres días la guerra en Medio Oriente ha aumentado el número de escenarios de conflicto, pasando de Irán e Israel a poco más de doce países bombardeados. Incluso, los ataques han alcanzado a Chipre, un país mediterráneo y miembro de la Unión Europea, por lo que surge la inquietud de hasta dónde podrían llegar los enfrentamientos.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.