De Albania a Japón: la inteligencia artificial entra en la política y “no sabemos adónde nos puede llevar esto”

Diella -así se llama la ministra basada en IA- tomó la palabra este jueves ante el Parlamento de Albania y aseguró que su objetivo no es “remplazar a los humanos, sino ayudarles”. Fue nombrada hace una semana por el primer ministro Edi Rama.

Este chatbot estará a cargo de las decisiones sobre las licitaciones de contratación pública. Según el gobierno, esto garantizaría que estén “100 % libres de corrupción”

“Algunos me han llamado inconstitucional porque no soy un ser humano”, indicó la nueva ministra en videoconferencia frente a los parlamentarios. También habló sobre el impacto de las máquinas y aseguró que el verdadero peligro está en “las decisiones inhumanas de quienes están en el poder”.

La nueva "ministra" está disponible en el portal gubernamental albanés "E-Albania". Su nombre significa Sol.

Francisco Belaunde, analista internacional, indicó a este Diario que la incorporación de este tipo de tecnología puede ser positiva en la medida que puede acabar con decisiones irresponsables, pero también hay un riesgo.

“Es un albur. No sabemos exactamente hacia dónde nos puede llevar esto, y también puede que de alguna manera sea una herramienta a favor del autoritarismo” , indicó en conversación con El Comercio, pues puede ser usada para la represión, censura, la vigilancia de personas, persecución de disidentes, y “varios peligros que todavía no son conocidos”.

Es decir, aun no hay un panorama claro. En el caso de Albania, la oposición ha criticado este nombramiento y afirma que se recurrirá al Tribunal Constitucional.

En ese sentido, Ronald Cárdenas, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Lima y especialista en IA, indicó que este tipo de medidas respondería también a generar un impacto mediático, pues la IA no toma decisiones. “De cuando en cuando se lanzan estas iniciativas buscando generar adhesión, sobre todo por esta euforia con la IA y esta necesidad que tenemos por políticos que sean más honestos y más capaces” , indicó en comunicación telefónica.

¿La IA reemplazará a los políticos?

En Japón la inteligencia artificial también toma protagonismo en la política.

El grupo Camino al Renacimiento es un partido bastante singular, sin agenda política y con libertad para sus miembros. Koki Okumura es uno de ellos. Es investigador en IA por la Universidad de Kioto, ganador de las elecciones internas, y sorprendió en una rueda de prensa. “El nuevo líder será una IA”, dijo. Aun no se sabe cómo ni cuándo será implementado, pero ya adelantó que no dictará las actividades políticas y se encargará de la distribución de los recursos.

Pero la participación de las nuevas tecnologías en política no es de ahora. En el 2017 apareció Alisa, una asistente desarrollada por Yandex, que aspiró a postular a la presidencia de Rusia y competir nada menos que con Vladimir Putin. En Dinamarca el Synthetic Party, un colectivo técnico-artístico, es liderado por el chatbot Leader Lars. Y en Nueva Zelanda se cuenta con Sam, un proyecto de político conocido por su imparcialidad.

No es nuevo el uso de la IA en el fuero político, pero ahora llega en medio de un boom y del temor de que reemplace a trabajadores. ¿Reemplazará también a los políticos?

Para Belaunde todo puede pasar, aunque “es complicado que la inteligencia artificial pueda reemplazar a ese nivel al ser humano”.

“Introducir, digamos, un elemento de inteligencia artificial en el debate político puede ayudar. Tal vez puede ser una herramienta contra el populismo. Se supone que la inteligencia artificial es racional”, indicó a este Diario.

En tanto, aunque la tecnología avanza cada vez más, Cárdenas consideró que “todavía falta mucho como para decir que una IA puede ser una autoridad” . Por el contrario, enfatiza más en el uso de la IA como herramienta, pues su inteligencia sigue siendo artificial.

“La inteligencia artificial realmente no puede asumir cargos. Puede dar algunas ideas, evaluar propuestas, dar indicadores, buscar antecedentes, recopilar información, pero no tomar decisiones”, puntualizó. Remarcando también el componente ético y las alucinaciones (errores) que pueda cometer.

Gobiernos muy retrasados frente a empresas

La realidad de la IA en la política tiene otro aspecto. Según el estudio Gobernar con Inteligencia Artificial, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), los gobiernos están muy retrasados frente al sector privado en el uso de la IA.

Para la OCDE, ignorar la transformación de la IA puede producir “importantes costes y desventajas”. Si bien hay un mayor uso en funciones de servicio público y participación ciudadana, no se suele usar en la evaluación de políticas, la administración tributaria y la reforma de la función pública.

Señala el estudio, recogido por AFP, que la IA “puede facilitar la automatización y la personalización de los procesos internos y los servicios públicos, fomentar una mejor toma de decisiones y mejorar la detección del fraude, la calidad del trabajo y el aprendizaje de los funcionarios públicos”; aunque también indica que “no existe una adopción de la IA sin riesgos”.

¿Quién se hará responsable de los riesgos de la IA?

En el caso de Diella, si bien es pionera al ser nombrada como ministra, señala Belaunde que también “plantea un grave problema porque no vas a censurar a una ministra que es inteligencia artificial”. En este caso, comentó que el derecho tendrá que adaptarse para definir responsabilidades de los errores entre la empresa o la institución que ha creado un chatbot.

En esa línea, Ronald Cárdenas nos precisó que hay responsabilidad múltiple.

“Hay que considerar, por ejemplo, al programador, la persona, el usuario, el comprador, el proveedor y también al Estado. Porque si un gobierno autoriza que circulen en un país determinados vehículos autónomos, también hay una responsabilidad del Estado. Hay que decir también que cuando las máquinas, entre comillas, toman decisiones, hay un componente ético”, apuntó, y este último aspecto nace incluso desde la programación misma de la máquina, del programa de inteligencia artificial.

Así viene cambiando el mundo. Son tres años desde que ChatGPT, el chatbot de OpenAI, irrumpió para masificar la IA en todos los países, y su uso en la política no podía ser indiferente.