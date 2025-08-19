La izquierda sometida a examen electoral en Sudamérica: en Bolivia salió jalada

En los últimos años el hartazgo con cualquier gobierno en Latinoamérica, durante su último tramo de gestión, no suele distinguir entre derecha e izquierda, y el timón del país va entonces de un lado a otro del espectro ideológico. No es una realidad infalible al 100%, pero el voto castigo se ha convertido en una tendencia que se sucede con más frecuencia.

Tal como lo dijera hace un par de años el politólogo Daniel Zovatto, director de IDEA Internacional, el voto castigo a los oficialismos viene produciendo importantes reconfiguraciones políticas electorales en América Latina cada vez que los ciudadanos van a las urnas a votar. El otro aspecto que se confirma es la necesidad de elegir mandatario en una segunda vuelta.

En nuestra región, curiosamente, tres regímenes de izquierda se someten al humor ciudadano en el corto lapso de menos de un año: Bolivia, Chile y Colombia. En el vecino del Altiplano, las elecciones del último domingo 17 determinaron que Rodrigo Paz Pereira, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), y Jorge ‘Tuto’ Quiroga, de la alianza Libre, se enfrenten el 19 de octubre en el balotaje para definir quién será el sucesor de Luis Arce.

Confirmado el cambio de ‘color’ político en el estado boliviano, a fines de este año y a mediados del próximo veremos qué ocurre en los otros dos países vecinos del Perú.