La izquierda sometida a examen electoral en Sudamérica: en Bolivia salió jalada

En los últimos años el hartazgo con cualquier gobierno en Latinoamérica, durante su último tramo de gestión, no suele distinguir entre derecha e izquierda, y el timón del país va entonces de un lado a otro del espectro ideológico. No es una realidad infalible al 100%, pero el voto castigo se ha convertido en una tendencia que se sucede con más frecuencia.
Tal como lo dijera hace un par de años el politólogo Daniel Zovatto, director de IDEA Internacional, el voto castigo a los oficialismos viene produciendo importantes reconfiguraciones políticas electorales en América Latina cada vez que los ciudadanos van a las urnas a votar. El otro aspecto que se confirma es la necesidad de elegir mandatario en una segunda vuelta.
En nuestra región, curiosamente, tres regímenes de izquierda se someten al humor ciudadano en el corto lapso de menos de un año: Bolivia, Chile y Colombia. En el vecino del Altiplano, las elecciones del último domingo 17 determinaron que Rodrigo Paz Pereira, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), y Jorge ‘Tuto’ Quiroga, de la alianza Libre, se enfrenten el 19 de octubre en el balotaje para definir quién será el sucesor de Luis Arce.
Confirmado el cambio de ‘color’ político en el estado boliviano, a fines de este año y a mediados del próximo veremos qué ocurre en los otros dos países vecinos del Perú.
La izquierda boliviana sufrió una dura sanción ciudadana en la primera vuelta: el candidato oficialista del Movimiento al Socialismo (MAS), Eduardo del Castillo, apenas rebasó el 3% de los votos, y el otro postulante de izquierda, Andrónico Rodríguez (disidente del MAS), raspó el 8%. Sumados ambos, lejísimos del 55% cosechado por el mandatario Luis Arce hace 5 años. Según el periodista boliviano Ricardo Calla, la campaña del exgobernante Evo Morales -peleado con Arce e inhabilitado para postular- por el voto nulo fue devastadora para la agrupación oficialista y para Rodríguez, a quien no dejó de atacar.
El descalabro del MAS, en medio de una severa crisis económica acentuada por episodios de despilfarro y corrupción, no solo parece enterrar el llamado socialismo del siglo XXI en Bolivia sino que propicia un escenario inédito: por primera vez la nación altiplánica tendrá una segunda vuelta (figura que recién se estableció en la Constitución del 2009) y los dos contendores romperán el alineamiento boliviano con gobiernos como los de Venezuela, Nicaragua y Cuba. Igualmente, cualquiera de los dos -Paz (centroderecha) o Quiroga (derecha)- rebajará notablemente las relaciones con Irán y Rusia, países con los que el MAS se sintió muy a gusto.
La izquierda chilena está, ciertamente, mucho mejor posicionada que la boliviana. A tres meses de los comicios, la exministra de Trabajo Jeannette Jara, que lidera la coalición del presidente Boric, le disputa el primer lugar en las encuestas a José Antonio Kast, quien perdió la segunda vuelta a fines del 2021 y que intenta llegar al poder por tercera vez en su carrera política. Desde el 2006 -cuando Ricardo Lagos le cedió la banda a Michelle Bachelet- un gobernante no entrega el mando en Chile a un sucesor de la misma esquina política. La abogada Jara, que lidera una coalición que va desde el Partido Comunista hasta la Democracia Cristiana, quiere romper con ello.
Faltan más de nueve meses para la primera vuelta en Colombia, que será el 31 de mayo del 2026, pero los despropósitos de Gustavo Petro se la están poniendo difícil a cualquiera de sus correligionarios. Gustavo Bolívar, Daniel Quintero (el político que osó izar la bandera colombiana en Santa Rosa de Loreto en medio del lío armado por el mandatario cafetero) y Carolina Corcho asoman como los rostros para encabezar la candidatura de la coalición oficialista Pacto Histórico. De todos modos, los indecisos son todavía muchos en una campaña que en sus primeros compases se ha sacudido por el asesinato del precandidato derechista Miguel Uribe Turbay.