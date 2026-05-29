Por Christian Mestanza Arquiñigo

Una junta que “podría” reemplazar a las Naciones Unidas. Así fue como, en enero, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presentó entre pompas a la llamada Junta de Paz, una organización que prometía garantizar la reconstrucción y la estabilidad de la franja de Gaza tras la guerra. Cuatro meses después, sin embargo, el mecanismo no ha recibido ni un solo dólar pese a las millonarias promesas de financiación, mientras Israel anuncia la expansión de su control sobre el enclave palestino.

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