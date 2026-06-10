Por Guillermo Vera Ayala

La NASA presentó este martes 9 a los cuatro tripulantes de la misión Artemis III, programada para volar a fines del 2027 —o inicios del 2028— y llevar a seres humanos a la Luna 55 años después de Apolo 17, el último viaje espacial en transportar astronautas al satélite de la Tierra.

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