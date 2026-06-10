La NASA presentó este martes 9 a los cuatro tripulantes de la misión Artemis III, programada para volar a fines del 2027 —o inicios del 2028— y llevar a seres humanos a la Luna 55 años después de Apolo 17, el último viaje espacial en transportar astronautas al satélite de la Tierra.

El equipo de astronautas estará conformado por los estadounidenses Randy Bresnik, Andre Douglas y Frank Rubio, a quienes se sumará el italiano Luca Parmitano. Durante el evento también se dio a conocer la designación de Bob Hines como miembro de reserva de la tripulación.

Andre Douglas tomando la palabra durante la presentación del equipo de Artemis III. (Foto de RONALDO SCHEMIDT / AFP) / RONALDO SCHEMIDT

El anuncio es el punto de partida para los trabajos iniciales de los cosmonautas, y la NASA ha indicado que estos comenzarán de inmediato su entrenamiento. Dichos trabajos incluyen ensayos con los sistemas de la nave espacial Orión —en la que los astronautas viajarán a la Luna— y rutinas de prueba para los dispositivos de alunizaje.

LOS ELEGIDOS PARA IR A LA LUNA

Randy Bresnik

Comandante de la misión y experimentado cosmonauta con casi dos décadas de experiencia en la NASA, miles de horas de vuelo y numerosas misiones en su historial.

Antes de ser astronauta, Randy Bresnik formó parte del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos, en el que fue piloto de pruebas y con el que realizó misiones de combate. Cuenta con una licenciatura en matemáticas y una maestría en sistemas de la aviación, además de haberse graduado del Air War College de la Fuerza Aérea estadounidense en el 2008.

Bresnik fue seleccionado por la NASA en el 2004, culminando su entrenamiento de candidato a astronauta dos años más tarde y en el 2010 inició su preparación en el programa de entornos extremos de la Agencia Espacial Europea (ESA).

Randy Bresnik, jefe de la misión Artemis III. (Foto: EFE/Bill Stafford/NASA) / Bill Stafford

Su primer recorrido espacial tuvo lugar en el 2009 y desde entonces ha acumulado 3.600 horas de vuelo en naves espaciales. Si se suma su carrera militar, el líder de Artemis III suma un total de 7.000 horas de experiencia en 95 tipos de aeronaves.

Bresnik ha trabajado como ingeniero en la expedición 52 y fue comandante de la misión 53, las cuales tuvieron lugar entre julio y diciembre del 2017. Estos trabajos incluyeron cientos de experimentos científicos, caminatas espaciales, fotografías y un largo recorrido orbital alrededor de la Tierra.

El comandante de Artemis III es actualmente asistente del director en la Oficina de Astronautas para la Exploración de la NASA, cargo que desempeña desde el 2018. La agencia espacial de EE.UU. sostiene que en esa posición Bresnik es “fundamental para el desarrollo y las pruebas de todos los vehículos y aspectos” de la próxima misión tripulada hacia la Luna.

Andre Douglas

Uno de los dos especialistas de Artemis III. Andre Douglas tiene un perfil marcadamente técnico y cuenta con maestrías en ingeniería mecánica, ingeniería marina y arquitectura naval e ingeniería de sistemas. A lo anterior se suma un doctorado en sistemas en la Universidad George Washington.

Antes de ser cosmonauta, Douglas tuvo un largo servicio en la Guardia Costera de Estados Unidos, donde fue arquitecto naval, ingeniero de salvamento, asistente de control de daños y oficial de guardia. Tras esto laboró en el Laboratorio de Física Aplicada (APL) de la Universidad Johns Hopkins.

Andre Douglas, ingeniero y astronauta de la misión Artemis III. (Foto: EFE/Bill Stafford/NASA) / Bill Stafford

Durante este último trabajo, el ingeniero comenzó a trabajar en ingeniería aeroespacial, colaborando con la Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón y algunos proyectos que la NASA llevó a cabo junto al APL de John Hopkins.

Douglas postuló como candidato a astronauta en el 2022 y fue elegido por la agencia estadounidense en el 2024 como integrante de reserva para las pruebas de vuelo de Artemis II, misión predecesora del viaje lunar que se realizará el próximo año.

Frank Rubio

Es el otro especialista de la misión y coronel del Ejército de EE.UU., siendo su nombramiento gratamente recibido por la comunidad latinoamericana, al provenir sus padres de El Salvador, país en el que reside su madre.

En su paso por la milicia, Rubio sumó una amplia experiencia como paracaidista con 650 saltos, siendo también instructor en la materia. Rubio fue jefe de pelotón, dirigió un batallón de asalto y también fue comandante de compañía.

(Foto de RONALDO SCHEMIDT / AFP) / RONALDO SCHEMIDT

La formación académica de Rubio es bastante ecléctica, pues se licenció en Relaciones Internacionales en la Academia Militar de EE.UU. en West Point y a ello suma un doctorado en medicina por la Universidad de Ciencias de la Salud de los Servicios Uniformados en Bethesda, Maryland. Gracias a este último grado académico ocupó cargos sanitarios en las Fuerzas Armadas.

El militar y médico fue seleccionado como candidato a astronauta en el 2017 y cinco años después fue parte del vuelo de la nave Soyuz MS-22 con destino a la EEI. Durante esta misión, Rubio realizó caminatas espaciales por un total de 21 horas e instaló paneles solares en la estación espacial.

El estadounidense de ascendencia salvadoreña tiene el récord de ser el astronauta estadounidense con el vuelo espacial más largo, al haber permanecido 371 días en órbita entre el 21 de setiembre del 2022 y el 27 de setiembre del 2023.

Luca Parmitano

Un nombramiento histórico al tratarse de un astronauta no estadounidense. El italiano es el piloto de la misión y participa en ella representando a la Agencia Espacial Europea. Desde el 2019 es coronel de la Fuerza Aérea de Italia.

Parmitano cuenta con una amplia experiencia como piloto de pruebas y suma más de 2.000 horas de vuelo en 40 tipos de aeronaves, contando con calificación para pilotar una veintena de aviones y helicópteros militares.

(Foto de RONALDO SCHEMIDT / AFP) / RONALDO SCHEMIDT

Al igual que sus colegas de Artemis III, el italiano tiene una formación diversa, al haberse graduado de la Academia de la fuerza aérea italiana en el 2000 y obtener una licenciatura en ciencias políticas un año antes. A esto se añade una maestría en ingeniería de pruebas de vuelo experimentales por el Instituto Superior de Aeronáutica y del Espacio de Toulouse (Francia).

El piloto de Artemis III tuvo parte de su adiestramiento con la aviación militar estadounidense en Texas y Alemania bajo el marco de cooperación de la OTAN. Asimismo, Parmitano es oficial de guerra electrónica, habiéndose graduado en el 2003 en Italia y su preparación también incluye un programa de liderazgo táctico.

Parmitano fue elegido astronauta por la ESA en el 2009 y ha sido comandante de la expedición 61 de la EEI —que se desarrolló entre los años 2019 y 2020— siendo el primer italiano en liderar una de estas misiones.

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