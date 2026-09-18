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Resumen

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Foto tomada el 20 de julio de 1969 que muestra al astronauta Edwin "Buzz" E. Aldrin Jr. caminando sobre la superficie de la Luna. (Foto: NASA / AFP)
Foto tomada el 20 de julio de 1969 que muestra al astronauta Edwin "Buzz" E. Aldrin Jr. caminando sobre la superficie de la Luna. (Foto: NASA / AFP)
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Por Guillermo Vera Ayala

La NASA anunció este miércoles 17 el descubrimiento del cráter de formación reciente más grande del sistema solar en la Luna. La agencia espacial de Estados Unidos señala que el origen del gran agujero se remontaría a una fecha situada entre el 11 de abril y el 22 de mayo del 2024 tras el impacto de un meteorito o cometa con un tamaño similar al de un edificio de entre tres y seis pisos.

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