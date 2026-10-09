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Resumen

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La abogada sudafricana y defensora del derecho internacional, Navi Pillay, aparece en la fotografía tras recibir el Premio Nobel de la Paz 2026, el 9 de octubre de 2026. Foto: AFP
La abogada sudafricana y defensora del derecho internacional, Navi Pillay, aparece en la fotografía tras recibir el Premio Nobel de la Paz 2026, el 9 de octubre de 2026. Foto: AFP
/ FRANK BOXLER
Por Agencia EFE

La jurista sudafricana Navanethem ‘Navi’ Pillay, ganadora del Premio Nobel de la Paz 2026, denunció este viernes los “ataques políticos” contra el sistema internacional de justicia, que, según dijo, provocan el riesgo de que el mundo vuelva a ser gobernado por el poder del más fuerte y no por la ley.

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