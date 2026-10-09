La jurista sudafricana Navanethem ‘Navi’ Pillay, ganadora del Premio Nobel de la Paz 2026, denunció este viernes los “ataques políticos” contra el sistema internacional de justicia, que, según dijo, provocan el riesgo de que el mundo vuelva a ser gobernado por el poder del más fuerte y no por la ley.

“Estamos viviendo en una era en la que el derecho internacional y los derechos humanos son objeto de significativos ataques políticos. Esta realidad cada vez peor es particularmente visible a través de los ataques contra la Corte Penal Internacional”, aseguró en una rueda de prensa improvisada en Núremberg (Alemania).

Debido a estos intentos de “debilitar” el sistema de justicia internacional, afirmó en alusión implícita a las sanciones de Estados Unidos contra la Corte Penal Internacional CPI), se corre el riesgo de “regresar a un mundo en el que el poder en vez de la ley determina qué sufrimiento importa y cuál no”.

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Pilay, que ha ejercido entre otros como jueza del Tribunal Superior de Sudáfrica, del Tribunal Penal Internacional para Ruanda y de la CPI y que actualmente es juez en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en el caso de Gambia contra Birmania, dedicó el premio a todos los supervivientes de crímenes de guerra y a los defensores de la justicia internacional.

Recordó que casualmente, al recibir la noticia, se hallaba en la sala en la que se celebraron los juicios contra los criminales de guerra nazis, pues es miembro de la Academia Internacional de los Principios de Núremberg, que tiene allí su sede.

Los lentos progresos que ha realizado desde entonces la justicia internacional, sin embargo, se encuentran ahora en peligro debido a los ataques actuales contra sus instituciones, advirtió Pillay, que se mostró sorprendida por el Nobel, pero también “profundamente honrada y agradecida”.

“Este premio refuerza mi convicción de que debemos unirnos en defensa de la primacía de la ley, en defensa de los tribunales internacionales y de un orden legal internacional basado en los principios y no en la selectividad”, aseguró la galardonada, que también fue alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

La abogada sudafricana y defensora del derecho internacional, Navi Pillay, se dirigió a los periodistas tras recibir el Premio Nobel de la Paz 2026, el 9 de octubre de 2026. Foto: FRANK BOXLER / AFP / FRANK BOXLER

En un mensaje a los líderes políticos, Pillay les recordó que se hallan bajo la “obligación legal” y también moral de “proteger los derechos humanos y evitar la guerra y hacer realidad la Carta de Naciones Unidas”.

“Y esta es una obligación que todos los Estados deben cumplir”, remachó.

Pillay, que hasta hace poco presidió la Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU sobre el Territorio Palestino Ocupado, la cual determinó que Israel había cometido un genocidio en Gaza, fue galardonada “por su labor en favor de la paz y el derecho internacional”.

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