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Resumen

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Los expertos apuntaron que el futuro pasa por los recursos naturales y en concreto por los minerales críticos, imprescindibles en la era digital | Foto: EFE
Los expertos apuntaron que el futuro pasa por los recursos naturales y en concreto por los minerales críticos, imprescindibles en la era digital | Foto: EFE
Por Agencia EFE

La nueva geopolítica, marcada por los conflictos bélicos, la polarización entre China y Estados Unidos y la lucha por la independencia en minerales críticos, exige a Latinoamérica “una nueva cultura de cooperación” para tener voz propia en la mesa de negociación global.