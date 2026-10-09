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Resumen

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La jurista Navi Pillay. Foto: EFE/EPA/Valentin Flauraud
La jurista Navi Pillay. Foto: EFE/EPA/Valentin Flauraud
Por Agencia EFE

La jurista sudafricana Navanethem “Navi” Pillay, ganadora del Premio Nobel de la Paz 2026, bromeó este jueves con entregar también ella su galardón al presidente estadounidense Donald Trump, en alusión al polémico gesto de la laureada del año pasado, la líder opositora venezolana María Corina Machado.

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