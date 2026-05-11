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Los pasajeros del crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus, esperan para subir a los autobuses tras desembarcar en el puerto de Granadilla de Abona, en la isla de Tenerife, en las Islas Canarias (España), el 11 de mayo de 2026. Foto: JORGE GUERRERO / AFP
Los pasajeros del crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus, esperan para subir a los autobuses tras desembarcar en el puerto de Granadilla de Abona, en la isla de Tenerife, en las Islas Canarias (España), el 11 de mayo de 2026. Foto: JORGE GUERRERO / AFP
/ JORGE GUERRERO
Por Agencia AFP

La Organización Mundial de la Salud (OMS) indicó el lunes que el hantavirus es más contagioso al inicio de la enfermedad, lo que justifica la aplicación de la cuarentena a los casos sospechosos.

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