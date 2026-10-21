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Resumen

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Fotografía aérea que muestra vehículos transitando por una calle inundada en Piura, Perú, tras lluvias asociadas al fenómeno climático de El Niño. (EFE/ Malú Ramahí).
Fotografía aérea que muestra vehículos transitando por una calle inundada en Piura, Perú, tras lluvias asociadas al fenómeno climático de El Niño. (EFE/ Malú Ramahí).
Por Agencia EFE

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