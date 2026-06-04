Por Guillermo Vera Ayala

La ONU publicó este miércoles 3 un informe en el que analiza el impacto ambiental de la inteligencia artificial (IA) y en el que insta a las empresas de este sector publicar su huella ambiental, además de adoptar medidas sostenibles para mitigar la afectación que puede llegar a producir esta tecnología.

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